سفير مصر في تونس: مباراة الترجي والأهلي تشهد حضور 5 آلاف مشجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، أن مباراة الترجي التونسي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ستشهد حضور 5 آلاف مشجع.

ويلتقي الأهلي بنظيره الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل في تونس.

وقال فهمي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة "صدى البلد": "أمر طبيعي أن نكون في استقبال فريق الأهلي، وهناك أجواء أخوة تجمع بين البلدين، والسلطات التونسية لم تدخر جهدا في استقبال الأهلي".

وأضاف: "تم السماح بحضور 5 ألاف مشجع من قبل السلطات الصحية والأمنية خلال مباراة الفريقين العريقين الأهلي والترجي مع التشديد على الإجراءات الاحترازية، وأتمنى أن تكون المباراة ممتعة للجماهير".

واختتم سفير مصر: "الجهات التونسية وافقت على حضور الجماهير نظرا لاهمية مواجهة الاهلي، مقر بعثة الاهلي قريب من ملعب المباراة وقريب من المطار".