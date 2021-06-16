كارتيرون: لو انتظر ساسي لنهاية الدوري المصري لما وجد ناديًا يضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - احمد شريف:

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن رحيل فرجاني ساسي لاعب الوسط عن فريقه جاء بسبب عدم انتظام الموسم الكروي في مصر.

وأشار كارتيرون في تصريحات عبر قناة الزمالك، إلى أن انتظار ساسي لنهاية الموسم الجاري في مصر كان ليؤدي لعدم قدرته على الانتقال إلى أي فريق خارجها.

وقال كارتيرون: "واثق تمامًا أن رحيل فرجاني ساسي سببه أن عقده انتهى فقط، أعتقد أنه وقع لنادِ آخر منذ يناير الماضي وهذا حقه، هناك تفاوت كبير بين موعد نهاية بطولة الدوري المصري وبداية أي دوري آخر".

وأكمل: "لو كان الموسم سينتهي في موعد الطبيعي بمصر فأعتقد أن ساسي ما كان ليرحل، بالتأكيد اللاعب يريد أن يبدأ الاستعداد مع ناديه الجديد اليوم وليس غدَا، لو انتظر لنهاية الدوري المصري لما وجد ناديًا لينتقل إليه".

واختتم: "لا أعتقد أن ساسي سيعود إلى مصر مرة أخرى، هل ستكون عودته إلى الزمالك مفيدة من الأساس؟ بالتأكيد لا، لقد صنع الكثير من الأوقات الرائعة مع الزمالك ولكننا لن نستفد منه مرة أخرى بالتأكيد".