كارتيرون: فارق المباريات بين الزمالك والأهلي "لا يحتمل".. اتحاد الكرة سبب مشاكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

انتقد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، طريقة إدارة اتحاد الكرة المصري لجدول مباريات دوري We المصري خلال الموسم الجاري من المسابقة.

وأشار كارتيرون في تصريحات عبر قناة الزمالك، إلى أن الفارق في عدد المباريات التي خاضها فريقه مقارنة بالأهلي أصبح "لا يحتمل" على حد تعبيره.

وقال كارتيرون: "اتحاد الكرة المصري ضغط من أجل استكمال مسابقة الدوري في الموسم الماضي وهذا سبب الكثير من المشاكل، كان بمثابة معاقبة الكثير من الأندية سواء من الجانب المادي أو الإجهاد البدني".

وأكمل: "لا أفهم كيف يظل الأهلي بدون لعب مباريات طيلة الفترة الماضية، لأول مرة في حياتي أرى هذا الفارق في عدد المباريات بين فريقين يتنافسان على نفس البطولة".

وأضاف: "الأندية في مصر تنفق الكثير من الأموال للتعاقد مع اللاعبين لكن تحقيق البطولات ليس بالسهل، الدوري المصري هو الأفضل في أفريقيا وقريبة من مستوى السعودية، لكن الفارق في عدد المباريات التي خاضها كل فريق أصبح لا يحتمل".

واختتم: "الأهلي كان يستحق التتويج بالدوري في الموسم الماضي، لكن يجب أن يكون هناك نظام أفضل للبطولة، عندما وافقنا على خوض عدد كبير من المباريات كان لتحقيق أفضلية في عدد النقاط عن المنافس المباشر لنا، لكن لم نكن نتوقع أن يكون الفارق في عدد المباريات بهذا الشكل".