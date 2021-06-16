مدرب سموحة يرشح بديل صلاح للمنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد سامي المدير الفني لسموحة أنه يمتلك ضمن صفوف فريقه بديلاً لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر لو لم يذهب مع المنتخب الأوليمبي إلى طوكيو.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال سامي :"مصطفى فتحي هو البديل الأمثل لمحمد صلاح لو لم ينجح في مرافقة منتخب مصر إلى طوكيو".

وأضاف مدرب سموحة :"صحيح أن الأداء مختلف بين صلاح وفتحي، لكنه سيكون مفيداً للغاية خاصة في طريقة 3-4-3 التي يلعب بها شوقي غريب".

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب رسمي إلى ليفربول من أجل استدعاء محمد صلاح للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو، لكن لم يحصل على رد حتى الآن.

ويقدم مصطفى فتحي أداء لافت للنظر هذا الموسم مع فريق سموحة، لينجح في تسجيل 10 أهداف ويقترب من صدارة الهدافين التي يحتلها المغربي أشرف بنشرقي برصيد 12 هدفاً.