شاهد فيديو اهداف مباراة البحرين وهونج كونج فى تصفيات كأس العالم 2022

شاهد فيديو اهداف مباراة البحرين وهونج كونج لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.

اختتم منتخب البحرين مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على هونج كون برباعية نظيفة على ستاد البحرين الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

بهذه النتيجة اختتم منتخب البحرين مشواره فى التصفيات بينما حصل المنتخب الإيراني على بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم كمتصدر للمجموعة برصيد 18 نقطة ، في حين ينتظر منتخب العراق تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني وفى رصيده 17 نقطة.

ضغط منتخب البحرين من البداية وحاول محاصرة مرمى هونغ كونغ بحثاً عن تحقيق نتيجة جيدة في ختام مشوار المنافسة.

في المقابل ركز لاعبو هونغ كونغ على الإغلاق الدفاعي ومحاولة شن الهجمات المرتدة، وكانت أبرز الفرص لصالح البحرين عند الدقيقة 24 عبر تسديدة هاشم سيد عيسى من خارج المنطقة والتي مرت بجوار القائم.

وفي الجهة المقابلة انطلق تسز تشون لاو في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عكسية وصلت أمام ماثيو اور ليسدد محاولة تألق الحارس البحريني سيد محمد جعفر في إبعادها إلى ركلة ركنية (29).

وتواصلت محاولات البحرين، فسجل أحمد بوغمار هدفاً ألغي بسبب التسلل، لتمر الدقائق المتبقية من الشوط الأول دون تغيير بالنتيجة.

وبدأ منتخب البحرين الشوط الثاني بقوة، ليفتتح التسجيل في الدقيقة 49 بواسطة سيد ضياء سعيد الذي تابع الكرة المرتدة من الحارس هونغ فاي ياب إثر تسديدة مهدي حميدان.

ثم أضاف الفريق الهدف الثاني عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض هاشم سيد عيسى للإعثار داخل المنطقة، ونفذها ذات اللاعب بنجاح (54).

واستمر تفوق منتخب البحرين ليضيف الهدف الثالث عندما هيأ راشد الحوطي الكرة على باب المرمى إلى هاشم سيد عيسى ليحولها دون مضايقة بعيداً عن متناول الحارس ياب (70).

وكاد البديل إسماعيل عبداللطيف يضيف الهدف الرابع للبحرين بعدما تابع تمريرة الحوطي العرضية وسدد على الطاير كرة مرت خطيرة فوق المرمى (78).

ولكن الهدف الرابع جاء في الدقيقة 90 عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض علي مدن للإعثار داخل المنطقة ونفذها اسماعيل عبد اللطيف بنجاح.

وينص نظام التصفيات الأسيوية المزدوجة على تأهل أصحاب الصدارة وأفضل أربع منتخبات احتلوا المركز الثاني في دور مجموعات المرحلة الثانية، إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، حيث تقسم المنتخبات إلى 12 فريق على مجموعتين، ويتأهل منها أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات بشكل مباشر.

ويلعب صاحبا المركز الثالث في كل مجموعة من المرحلة الثالثة بالتصفيات، مباراة فاصلة من ذهاب وإياب يتأهل الفائز منها لخوض ملحقًا مع القارات الأخرى، وستضمن جميع المنتخبات الـ 12 مشاركتها في بطولة أمم آسيا القادمة، والتي ستقام في الصين صيف 2032.

شاهد فيديو اهداف مباراة البحرين وهونج كونج فى تصفيات كأس العالم 2022