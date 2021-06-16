تصفيات كأس العالم 2022 | استراليا تنهي أحلام الاردن وتتأهل لمرحلة الحسم

أنهى منتخب استراليا أحلام منتخب الاردن في المنافسة على التأهل إلى مرحلة الحسم من تصفيات كأس العالم 2022، بعدما فاز عليه بهدفٍ دون رد، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-6-2021 على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب استراليا، اللاعب هاري سوتار في الدقيقة (75)، من زمن الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، تأهل منتخب استراليا إلى مرحلة الحسم من تصفيات كأس العالم 2022، كبطل للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، بينما فقد منتخب الاردن، آماله في الوصول لمونديال قطر، بعدما تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثاني.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الاردن واستراليا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت العاصمة عمان، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

حاول منتخب الاردن مباغتة استراليا منذ البداية، وسنحت له فرصة مبكرة في الدقيقة الخامسة عبر ركلة حرة مباشرة نفذها بهاء عبدالرحمن ولكن مرت قريبة بجوار القائم.

ورد منتخب استراليا عبر تسديدة ايدين هروسيتش من داخل المنطقة والتي سيطر عليها الحارس معتز ياسين (17)، ولم يشهد الشوط الأول بعد ذلك فرص خطيرة تذكر.

مع انطلاق الشوط الثاني بادر منتخب الأردن إلى الهجوم من البداية، ونفذ بهاء عبدالرحمن ركلة حرة من الجهة اليمنى أبعدها الحارس رايان بصعوبة لتذهب إلى رمية تماس.

وكاد منتخب استراليا يفتتتح التسجيل في الدقيقة (72)، بعدما احتسب له الحكم ضربة جزاء، ولكنه لم ينجح في التسجيل منها.

وضاعت فرصة جديدة لمنتخب استراليا بعدما هيأ عزيز بيهيتش الكرة إلى البديل جايمس هولاند في مواجهة المرمى المرمى ليسددها من اللمسة الأولى ولكن القائم تدخل ليحرمه من التسجيل في الدقيقة (74).

ونجح أخيرًا المنتخب الاسترالي في تسجيل الهدف الأول إثر ركلة ركنية نفذها مارتن بويل وارتقى لها سوتار ليحولها برأسه في الشباك عند الدقيقة (75)، لتنتهي المباراة بفوز الكنجر على النشامى بهدفٍ دون رد.