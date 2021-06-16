قميص برشلونة الجديد “تصميم مزدوج غير تقليدي” في موسم 2021-22

أطلق نادي برشلونة بشكل رسمي القميص الأساسي الجديد للنادي لموسم 2020-21 اليوم الثلاثاء، عن طريق مجموعة من الصور في ملعب “كامب نو” مع حضور النجم الشاب “أنسو فاتي” ضمن الإعلان.

وكان المراهق العائد من الإصابة والذي يعمل في طريق الاستشفاء التام بعد ثلاث عمليات في الركلة، على رأس نجوم “البلاوجرانا” الذين قدّموا القميص الأساسي الجديد.

بينما قامت النجمة “أليكسيا بوتيلاس” بتمثل فريق سيدات برشلونة بطل أوروبا، واللآتي سيرتدين ذات القميص لفريق الرجال.

تصميم قميص برشلونة الجديد

جاء قميص برشلونة الجديد بالألوان المعتادة الأزرق والأحمر، لكن بأكثر من تصميم في آن واحد، حيث احتوى على نصف “مخطط” بخطوط طولية، ثم نصف آخر يحتوي على طابع من شعار النادي أو ما يتم تسميته بـ”صليب القديس جورج”.

الجديد كان تصميم الشورت، الذي جاء بنصف لونه أزرق ونصف آخر لونه أحمر، في حين أن الجوارب هي أيضًا بألوان “البلاوجرانا” ولكنها مخططة بشكل قطري.

وقال الموقع الرسمي للعملاق الكتلوني عن القميص الجديد “هناك عنصران يحددان هوية النادي وعلاقاته بالمدينة والبلد، ولكن أعيد تخيلهما بألوان البلاوجرانا الشهيرة، خطوط عرضية مع جزء من شعار النادي، وفق مظهر أكثر حداثة”.

وواصل حساب برشلونة الرسمي إطلاق القميص بتغريدة تتلو أخرى، وشارك رفقة فاتي أحد قادة الفريق “جيرارد بيكيه” بجانب الموهبة الصاعدة “بيدري”، رفقة خريج أكاديمية “لا ماسيا” الواعد “إليكس موريبا”.

في النهاية من المحتمل أن يبدو القميص “مختلفًا” في البداية، وربما بالسوء الذي كان يخشاه الجماهير، ولكن في انتظار ظهوره بشكل كامل على أرضية الميدان مع بداية الموسم الجديد.

يذكر أن برشلونة في الموسم المقبل يستعد لخوض مباريات دوري أبطال أوروبا بقميص مختلف عن قميص المباريات المحلية، في محاولة جديدة لجني أكبر عدد من الأرباح، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية في النادي.