شاهد فيديو اهداف مباراة فرنسا والمانيا في يورو 2020..هوملز يعاقب لوف

شاهد فيديو اهداف مباراة فرنسا والمانيا في بطولة يورو 2020 بعنوان “هوملز يعاقب لوف”، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 15-5-2021.

افتتح منتخب فرنسا مشواره في بطولة يورو 2020، بتحقيق الفوز على مستضيفه المانيا بنتيجة (1-0)، في القمة الأولى بالمجموعة النارية، التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب فرنسا في الدقيقة (20)، عن طريق مدافع المانيا “ماتس هوملز” بالخطأ في مرماه، بعدما فشل في تشتيت عرضية لوكاس هيرنانديز من الجهة اليسرى.

وارتقى منتخب فرنسا للمركز الثاني بحصده أول ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن المتصدر “البرتغال” الذي فاز على المجر بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم في بودابست.

وبهذا الانتصار، ظلت فرنسا دون خسارة للمباراة السادسة على التوالي أمام المانيا، عندما تلعب على الأراضي الألمانية، انتصر في 4 مناسبات، فيما سيطر التعادل على مباراتين.

وانطلقت صافرة بداية مباراة فرنسا والمانيا من الحكم الإسباني “كارلوس ديل سيرو غراندي” في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وانحصرت الكرة بين المنتخبين في منتصف الملعب حتى الدقيقة (17)، التي شهدت الفرصة الخطرة الأولى لصالح منتخب فرنسا عن طريق كيليان مبابي الذي اقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية تصدى لها مانويل نوير ببراعة.

وخطف منتخب فرنسا الهدف الأول في الدقيقة (20)، عن طريق مدافع منتخب ألمانيا ماتس هوملز بالخطأ في مرماه.

وجاء الهدف بعدما عكس بول بوجبا اللعب من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى بتمريرة رائعة وصلت إلى لوكاس هيرنانديز الذي أرسل عرضية قوية حاول هوملز إبعادها ولكن ارتطمت في قدمه وسكنت سقف شباك زميله نوير.

وتحصل منتخب المانيا على ضربة حرة مباشرة في مواجهة المرمى عند الدقيقة (25)، ولكن توني كروس سددها في حائط الصد، كما هو الحال في خطأ آخر احتسب للمانشافت في الدقيقة (27)، ولكن من مسافة أبعد نسبيًا.

واعتمد المنتخب الالماني على التسديد من خارج منطقة الجزاء، وحاول كيميش مباغتة لوريس بتسديدة قوية في الدقيقة (29)، ولكن ذهبت بعيدة عن المرمى، على عكس تسديدة جوندوجان في الدقيقة (38)، التي كانت قريبة من الشباك الفرنسية.

وسدد كاي هافيرتز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (42)، ولكن ارتدت من أقدام المدافعين، لنتهي بعدها الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا بهدفٍ دون رد.

فرنسا تسجل هدفين، ولكن

وفي الشوط الثاني، سيطر منتخب المانيا على الكرة في البداية، ولكن فرنسا كانت الأقرب للتسجيل حينما استلم أدريان رابيو كرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار، سددها بقوة ولكن ارتدت من القائم الأيمن للحارس مانويل نوير في الدقيقة (52).

ولم يتأخر رد المانيا كثيرًا، فبعدها بدقيقتين، أرسل جوسينس عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى سيرج جنابري على القائم البعيد ليقابلها بتسديدة على الطائر ارتطمت في الأرض وعلت عارضة لوريس ببضعة سنتيمترات.

وحرم بينجامين بافارد منتخب المانيا من فرصة هدف محقق بفدائية كبيرة، بعدما أبعد عرضية كيميش التي أرسلها من الجهة اليمنى قبل أن تصل إلى جوسينس المنفرد بالمرمى في الدقيقة (59).

وفي ظهوره الأول عند الدقيقة (66)، توغل كريم بنزيمة في دفاعات المانيا من الجهة اليسرى وأطلق تصويبة صاروخية، ولكن ارتدت من المدافعين وابتعدت عن منطقة الخطر.

وخطف كيليان مبابي الهدف الثاني لمنتخب فرنسا بروعة في الدقيقة (67)، بعدما خدع مدافع منتخب المانيا بمهارة كبيرة قبل أن يسدد كرة في الزاوية البعيدة سكنت شباك نوير، ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على النجم الطائر.

وأجرى يواخيم لوف تبديلان دفعة واحدة لمنتخب المانيا في الدقيقة (74)، حيث أقحم تيمو فيرنر على حساب سيرج جنابري، ودخل ليروي ساني بدلًا من كاي هافيرتز.

وألغى الفار هدف ثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقة (85)، يداعي التسلل على كيليان مبابي الذي أنفرد من الجهة اليمنى قبل أن يمرر كرة إلى كريم بنزيمة الذي لم يجد صعوبة في وضعها بالشباك.

وواصل لوف تعديلاته على تشكيلة منتخب المانيا، باستبدال المدافع ماتياس جينتر بلاعب الوسط إيمري تشان، والظهير الأيسر روبن جوسينس، بالمهاجم كيفين فولاند في الدقيقة (88).

بينما أكتفى ديديه ديشان، بإقحام لاعب الوسط كورنتين توليسو بدلًا من كريم بنزيمة في الدقيقة (88)، وعثمان ديمبيلي بلاعب الوسط أدريان رابيو في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع.

وكاد منتخب المانيا يخطف هدف التعادل من هجمة منظمة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، ولكن كيفين فولاند أرسل كرة عرضية بعيدة عن متناول الجميع، لتنتهي المباراة بفوز منتخب فرنسا بهدفٍ دون رد.

شاهد فيديو اهداف مباراة فرنسا والمانيا في يورو 2020..هوملز يعاقب لوف