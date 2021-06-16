كوبا امريكا 2020 | أمام تشيلي..ميسي ينسخ هدف واحتفال مارادونا فهل هي مجرد صدفة؟

فشل منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز وسقط في فخ التعادل بنتيجة 1-1 مع تشيلي في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا 2020 المقامة حاليًا في البرازيل.

النقطة المضيئة الأبرز في مباراة الارجنتين وتشيلي كان تمكن عشاق “ألبيسيليستي” من الاحتفال بهدف مذهل سجله نجمهم الأول وأسطورة برشلونة والدوري الاسباني “ليونيل ميسي“، الذي وضع الكرة من مخالفة رائعة في الشوط الأول.

وسدد صاحب القميص رقم 10 ركلة حرة في مرمى صديقه “كلاوديو برافو”، وهو هدف كان مشابهًا جدًا لتصويبة قدمها الأسطورة الخالدة “دييجو مارادونا” في كوبا أمريكا كذلك لكن خلال نسخة عام 1987 ضد الإكوادور.

ووصل التشابه لدرجة أن ميسي احتفل بهدفه بنفس الطريقة التي احتفل بها مارادونا قبل 34 عامًا، حيث جرى إلى الخطوط وقفز رافعًا يده إلى الهواء وهو احتفال “البيبي دي آورو” المعتاد.

كان هدف ميسي مهمًا أيضًا؛ لأنه جعله أفضل هدّاف للأرجنتين على الإطلاق في المباريات التنافسية، حيث سجل الآن 39 هدفًا وتجاوز 38 للأسطورة “جابرييل باتيستوتا”.

ويتطلع ميسي لتحقيق أول لقب مع منتخب “التانجو”، حيث لا تزال الألقاب الدولية عصية على أفضل لاعبي العالم في ست مناسبات، وستكون فرصته القارية “سانحة” خلال بطولة هذا الصيف في البرازيل.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان هناك تكريم “مؤثر” للراحل “دييجو أرماندو مارادونا” قبل انطلاق المباراة، حيث تم رسم صورته على أرضية الميدان مع إطلاق الألعاب النارية حولها، كما تم إطلاق تحية له خاصة من قبل المذيع الداخلي أثناء دخول اللاعبين لأرضية الميدان.