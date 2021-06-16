تصفيات كأس العالم 2022 | سوريا تتأهل رغم الخسارة من الصين

تعرف على نتيجة مباراة سوريا والصين فى تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، فى منافسات المرحلة الثانية لحساب الجولة العاشرة والاخيرة.

تأهل منتخب الصين إلى الدور النهائي بعد فوزه على سوريا بنتيجة 3-1، على ستاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل زهانغ زيجي فى الدقيقة 43 ووو لي فى الدقيقة 69 من ضربة جزاء، وزهانغ يونينغ فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع أهداف الصين، في حين أحرز أياز عثمان فى الدقيقة 50 هدف سوريا الوحيد.

ورغم الخسارة تصدر منتخب سوريا ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 19 نقطة للصين و11 للفلبين و7 للمالديف ولا شيء لغوام.

بذلك تأهل المنتخب السوري إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم وحصل على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2023، وانضم إليه في الدور النهائي المنتخب الصيني كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

بدأ المنتخب الصيني اللقاء بقوة وكان التهديد الأول لصالحه حينما سدد زهانغ زيجي كرة من على مشارف منطقة الجزاء لكن الحارس السوري إبراهيم عالمة أبعد الخطر عن مرماه (5)، وردت العارضة كرة اليكسون في الدقيقة التاسعة.

وعاد الحارس عالمة وتألق بإبعاد تسديدة لي وو إلى ركلة ركنية (28)، كما أبعد رأسية اليكسون التي شكلت خطورة كبيرة على المرمى السوري.

وترجم زهانغ زيجي أفضلية الصين في الشوط الأول بتسجيله الهدف الأول حينما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في المرمى عند الدقيقة 43 لتأتي بعد ذلك صافرة النهاية بتقدم صيني.

وظهرت نوايا المنتخب السوري بالتعادل منذ بداية الشوط الثاني وكان له ما أراد حينما مرر على الدالي كرة من داخل منطقة الجزاء وجدت أياز عثمان الذي سددها بنجاح في الشباك (50).

الصين تحسم تأهلها

وعلى عكس مجريات اللعب، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح المنتخب الصيني نفذها وو لي بنجاح على يمين الحارس السوري (69)، وكاد زي وو أن يضيف الهدف الثالث لكن تسديدته وجدت أحضان إبراهيم عالمة (87).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع قضى المنتخب الصيني على أحلام نظيره السوري بالتعديل بعد أن أضاف زهانغ يونينغ الهدف الثالث حينما تابع كرة عرضية وأسكنها في الشباك (90+3).

وكانت المباريات السابقة لمنتخب سوريا شهدت تحقيق سبعة انتصارات على الفلبين 5-2 والمالديف 2-1 وغوام 4-0 والصين 2-1 والفلبين 1-0 والمالديف 4-0 وغوام 3-0.

في المقابل فاز منتخب الصين على المالديف 5-0 وعلى غوام 7-0 قبل أن يتعادل مع الفلبين 0-0 ويخسر أمام سوريا 1-2، ثم فاز على غوام 7-0 وعلى الفلبين 2-0 وعلى المالديف 5-0.

وينص نظام التصفيات الأسيوية المزدوجة على تأهل أصحاب الصدارة وأفضل أربع منتخبات احتلوا المركز الثاني في دور مجموعات المرحلة الثانية، إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، حيث تقسم المنتخبات إلى 12 فريق على مجموعتين، ويتأهل منها أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات بشكل مباشر.

ويلعب صاحبا المركز الثالث في كل مجموعة من المرحلة الثالثة بالتصفيات، مباراة فاصلة من ذهاب وإياب يتأهل الفائز منها لخوض ملحقًا مع القارات الأخرى، وستضمن جميع المنتخبات الـ 12 مشاركتها في بطولة أمم آسيا القادمة، والتي ستقام في الصين صيف 2032.