يورو 2020 | بول بوجبا يتسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة المانيا وفرنسا

تسلم نجم وسط مانشستر يونايتد “بول بوجبا” جائزة أفضل لاعب في مباراة المانيا وفرنسا بختام مباريات الجولة الأولى من مجموعات يورو 2020، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 15 يونيو على ملعب آليانز آرينا بميونخ، وانتهت بفوز فرنسا بهدف دون رد.

وقدم بول بوجبا مستوى متميز على مدار الـ 90 دقيقة التي لعبت، حيث تغلب في معظم التدخلات والصراعات الفردية والجسدية على الثلاثي توني كروس وجوشوا كيميش وإيلكاي جوندوجان.

وساهم أداء بول بوجبا وتفوقه على جميع لاعبي وسط المانيا في تحقيق منتخب فرنسا لفوز مستحق في مستهل مشوار يورو 2020.

وبدأ النجوم في حصد جوائز أفضل اللاعبين في مباريات يورو 2020 منذ يوم أمس الاثنين، عندما حصل مدافع انتر ميلان “سكرينيار” على الجائزة عقب انتهاء مباراة سلوفاكيا وبولندا، ثم كريستيانو رونالدو بعد مباراة البرتغال والمجر اليوم الثلاثاء.

وحصل بول بوجبا على لقب أفضل لاعب في مباريات اليوم الخامس من يورو 2020 متفوقًا على كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين، وتم توضيح سبب هذا الاختيار، ويمكنكم مطالعة المقال على صفحات الخليج 365.