شاهد فيديو اهداف مباراة سوريا والصين فى تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ضمن منافسات المرحلة الثانية لحساب الجولة الاخيرة.

تأهل منتخب الصين إلى الدور النهائي بعد فوزه على سوريا بنتيجة 3-1، على ستاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل زهانغ زيجي فى الدقيقة 43 ووو لي فى الدقيقة 69 من ضربة جزاء، وزهانغ يونينغ فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع أهداف الصين، في حين أحرز أياز عثمان فى الدقيقة 50 هدف سوريا الوحيد.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً تعادل منتخب الفلبين مع منتخب المالديف بنتيجة 1-1 على نفس الملعب.

ورغم الخسارة تصدر منتخب سوريا ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 19 نقطة للصين و11 للفلبين و7 للمالديف ولا شيء لغوام.

بذلك تأهل المنتخب السوري إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم وحصل على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2023، وانضم إليه في الدور النهائي المنتخب الصيني كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

وكانت المباريات السابقة لمنتخب سوريا شهدت تحقيق سبعة انتصارات على الفلبين 5-2 والمالديف 2-1 وغوام 4-0 والصين 2-1 والفلبين 1-0 والمالديف 4-0 وغوام 3-0.

في المقابل فاز منتخب الصين على المالديف 5-0 وعلى غوام 7-0 قبل أن يتعادل مع الفلبين 0-0 ويخسر أمام سوريا 1-2، ثم فاز على غوام 7-0 وعلى الفلبين 2-0 وعلى المالديف 5-0.

وينص نظام التصفيات الأسيوية المزدوجة على تأهل أصحاب الصدارة وأفضل أربع منتخبات احتلوا المركز الثاني في دور مجموعات المرحلة الثانية، إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، حيث تقسم المنتخبات إلى 12 فريق على مجموعتين، ويتأهل منها أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات بشكل مباشر.

ويلعب صاحبا المركز الثالث في كل مجموعة من المرحلة الثالثة بالتصفيات، مباراة فاصلة من ذهاب وإياب يتأهل الفائز منها لخوض ملحقًا مع القارات الأخرى، وستضمن جميع المنتخبات الـ 12 مشاركتها في بطولة أمم آسيا القادمة، والتي ستقام في الصين صيف 2032.

شاهد فيديو اهداف مباراة سوريا والصين فى تصفيات كأس العالم 2022