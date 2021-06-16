نجم مباريات اليوم الخامس في يورو 2020 | بوجبا يخرج لسانه لجماهير مانشستر يونايتد

انتهى اليوم الخامس في يورو 2020، والذي كان مرتقبًا من قبل عشاق البطولة؛ بسبب القمة التي جمعت منتخب ألمانيا ضد منتخب فرنسا، في منافسات مجموعة الموت -السادسة-.

بدأ اليوم بكتابة “كريستيانو رونالدو” لصفحة جديدة في كتب التاريخ، حيث أصبح أفضل هدّاف في بطولات أوروبا على الإطلاق متفوقًا على “ميشيل بلاتيني”.

ودخل “الدون” التاريخ بتنفيذه الناجح لركلة جزاء في الدقيقة 88 ضد المجر، ليُصبح أفضل هدّاف عبر تاريخ بطولات أوروبا برصيد 10 أهداف، متفوقًا على أسطورة الكرة الفرنسية، الذي كان يتساوى معه برصيد تسعة أهداف.

ثم عزّز النجم البرتغالي من الرقم القياسي في الوقت الضائع، مسجلاً الهدف الشخصي الثاني في البطولة، والهدف رقم 11 في بطولات “اليورو” ككل، بعد مرواغة الحارس “جولاتشي”، ليختتم الثلاثية البرتغالية بعد صمود دام حتى الدقيقة 80.

وعلى ملعب “أليانز آرينا” تفوق منتخب فرنسا على الخصم الألماني بهدف دون رد، تم تسجيله بنيران صديقة لصاحب هدف التأهل في كأس العالم 2014 “ماتياس هوملز”.

نجم مباريات اليوم في يورو 2020 | بول بوجبا – منتخب فرنسا

نعم سجل رونالدو هدفين من ثلاثية البرتغال في شباك المجر، ولكنه أضاع فرصة لا تضيع في الشوط الأول، ولم يقدم الكثير في المباراة، ولكن لأنه نجم كرة القدم العالمية استطاع تسجيل ثنائية في مباراة “متواضعة” بالنسبة له.

وبناءً على الأداء المقدم طوال الـ90 دقيقة، استحق نجم “الديوك” ومحرك الفريق “بول بوجبا” أن يحصل على جائزة نجم اليوم دون منازع، بعدما استطاع التفوق على متوسطي ميدان ألمانيا بالطول والعرض.

قدم بوجبا تمريرة الهدف الأول بشكل رائع للظهير المنطلق “لوكاس هيرنانديز”، كما ساهم بتمريراته الدقيقة في هدفين في الشوط الثاني، ولكن تم إلغاءهما بداعي التسلل.

استطاع نجم مانشستر يونايتد تأكيد تصريحاته التي قال فيها أنه يحصل على المزيد من الحرية مع منتخب فرنسا عنه في فريقه مانشستر يونايتد، وهذا بسبب وجود لاعب ارتكاز “مثالي” بجواره هو “نجولو كانتي” الذي يستطيع تغطية أي لاعب دون أي عناء.

الليلة ضد الثنائي جندوجان وكروس تمكن بوجبا من فرض سيطرته، تفوق في الالتحامات الثنائية والمواجهات الهوائية، وكان أول محطة لتحضير اللعب الفرنسي في وسط الملعب، والتي جعلت هناك سهولة كبيرة في نقل الهجمة من خط الدفاع للمهاجمين، بفضل قدرة صاحب الـ28 عامًا على الاحتفاظ الجيد بالكرة وسط الضغط.

بوجبا في فرنسا يفعل كل شيء، يُدافع ويغلق المساحات، يقطع الكرات ويبدأ الهجمات، ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويقوم بدور صانع اللعب، مباراة “مثالية” للنجم الفرنسي دون أدنى شك سوف تتسبب في جعل لُعاب رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” يسيل على هدفه القديم، والذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد صيف 2022.

جدير بالذكر اختيار الخليج 365 للاعب ايطاليا شيرو إيموبيلي ليكون نجم اليوم الأول في يورو 2020، ورغم تألق حارس فنلندا في التصدي لعدد كبير من الفرص للاعبي منتخب الدنمارك، قررنا تقليد يويفا بمنح كريستيان إريكسن لقب نجم اليوم الثاني في اليورو بعد حادثة توقف قلبه.

وفي اليوم التالي، حصل ظهير منتخب هولندا دينزل دومفريس على لقب نجم اليوم الثالث من البطولة التي يرتفع مستواها من مباراة لأخرى.

وفي اليوم الرابع، حصل مدافع منتخب سلوفاكيا ميلان سكرينيار على لقب نجم مباريات اليوم الرابع من يورو 2020.