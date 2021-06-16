يورو 2020 | حسرة لجمهور المنازل..استخراج “بطاقة مُشجع” للقط الروسي إخيل!

بينما تجلس الآن مُجبرًا على متابعة مباريات يورو 2020 من منزلك بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا، زار القط الروسي الشهير “اخيل” مركز بطاقات المشجعين المعروفة بـ Fan ID، والمتواجد بمدينة سان بطرسبيرج الروسية من أجل استخراج بطاقة مشجع خاصة باسمه، تحضيرًا لحضور المباراة القادمة في المدينة.

ظهر القط اخيل لأول مرة في كأس العالم 2018 الذي استضافته روسيا في 13 مدينة مختلفة، وصدقت عدة توقعات له مثل فوز روسيا على السعودية بالمباراة الافتتاحية، وتفوق روسيا على مصر.

وعاد القط اخيل للظهور من جديد في يورو 2020 بمناسبة إقامة عدد من المباريات على ملعب سان بطرسبيرج “كريستوفسكي”، وصدق توقعه بخصوص فوز منتخب بلجيكا على روسيا في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تضم كذلك فنلندا والدنمارك.

كما توقع القط الروسي اخيل نتيجة المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2020 بين إيطاليا وتركيا بشكل صحيح، باختيار طبق الطعام الخاص بعلم ايطاليا رغم محاولة توجيهه من قبل المسؤولة عن مقهى القطط بمدينة بطرسبيرج لاختيار علم تركيا.

وبات القط اخيل وجه مألوف بالنسبة لعشاق كرة القدم في مدينة سان بطرسبيرج، حيث يحصل الجميع على صور تذكارية معه فور ظهوره أو زيارته للأماكن العامة، وهذا ما يحدث معه دائمًا في متحف هيرميراج ومؤخرًا في مركز بطاقات المشجعين المتواجد في مركز التسوق الشهير Passage للحصول على بطاقة الـ FAN ID.