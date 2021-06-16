شاهد فيديو اهداف السعودية وأوزبكستان فى تصفيات كأس العالم 2022..ثلاثية جديدة

شاهد فيديو اهداف السعودية وأوزبكستان فى تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 15-6-2021، والمنتهية بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة.

حسم منتخب السعودية الصدارة بعد ان أكتسح نظيره أوزبكستان بثلاثية نظيفة على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل سلمان الفرج (25 و33) وعلي الحسن (52) أهداف الفوز للمنتخب السعودي، وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز فلسطين على اليمن 3-0 على ستاد الملك فهد.

وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 15 نقطة لأوزبكستان و10 لفلسطين و7 لسنغافورة و5 لليمن.

وحصل منتخب السعودية على بطاقة التأهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم وتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، في حين خرج منتخب أوزبكستان من المنافسة على البطاقات المخصصة لأفضل الحاصلين على المركز الثاني.

أسفرت سيطرة المنتخب السعودي عن افتتاحه النتيجة بواسطة سلمان الفرج الذي استلم كرة بينية متقنة من زميله عبد الرحمن غريب بين المدافعين على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، وسددها بقدمه اليسرى قوية أسفل الزاوية اليمنى داخل الشباك (25).

وضاعف المنتخب المُضيف النتيجة بالهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب، عندما تبادل الشهري والمولد الكرة على حافة من منطقة الجزاء قبل أن يمرر الأخير الكرة من الجهة اليمنى إلى الفرج الذي سدد بدوره الكرة من اللمسة الأولى بقدمه اليسرى من مسافة قريبة من فوق الحارس سنجار كوفاتوف داخل الشباك (33).

وكاد الأخضر السعودي أن يعزز النتيجة بالهدف الثالث عندما صوب المولد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من العارضة (39).

وبعد ذلك بدقيقة واحدة كان المنتخب الأوزبكي قريباً من تقليص الفارق حين خطف أوتابيك شوكوروف الكرة من أمام عبد الله عطيف داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها شوكوروف في الشباك اليمنى الخارجية لمرمى الحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، لم تنتظر السعودية طويلاً لتضيف الهدف الثالث عندما أرسل الشهري كرة بينية جميلة في العمق وصلت إلى البديل علي الحسن الذي انفرد بالمرمى الأوزبكي وسدد كرة زاحفة بقدمه اليمنى على يسار الحارس كوفاتوف داخل الشباك (52).

في المقابل، وفي ظل المحاولات القليلة للمنتخب الأوزبكي، سدد أوبيك بوزوروف كرة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء تألق حارس المرمى العويس في التصدي لها (60).

وشهدت الدقائق المتبقية في مجريات اللقاء هدوءاً واضحاً من قبل الفريقين، مع أفضلية نسبية للمنتخب الأوزبكي ولكن دون تشكيله خطورة واضحة على مرمى المضيف الذي أنهى اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة.

وكانت المباريات السابقة لمنتخب السعودية شهدت تعادله مع اليمن 2-2، قبل أن يفوز على سنغافورة 3-0 ويتعادل مع فلسطين 0-0، ثم فاز على أوزبكستان 3-2 وعلى فلسطين 5-0 وعلى اليمن 3-0 وعلى سنغافورة 3-0.

في المقابل خسر منتخب أوزبكستان أمام فلسطين 0-2 قبل أن يفوز على اليمن 5-0 وعلى سنغافورة 3-1 ثم خسر أمام السعودية 3-2 وفاز على فلسطين 2-0 وعلى سنغافورة 5-0 وعلى اليمن 1-0.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

شاهد فيديو اهداف السعودية وأوزبكستان فى تصفيات كأس العالم 2022