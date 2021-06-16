يورو 2020 | فيديو سقوط مشجع بـ الباراشوت في ملعب آليانز آرينا أثناء مباراة المانيا وفرنسا!

شهدت قمة مباريات اليوم في بطولة يورو 2020 بين المانيا وفرنسا، لقطة طريفة وفريدة من نوعها، وقعت بين شوطي المباراة، عندما سقط مشجع بـ الباراشوت على أرض ملعب آليانز آرينا بمدينة ميونخ بشكل غريب، كاد يؤدي إلى تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل، حيث سقط بسذاجة كبيرة.

وألفت جمهور ملعب آليانز آرينا من إصابات محققة بعدما فقد ذلك المشجع السيطرة على المظلة أو الباراشوت، حيث كاد يصطدم بالمشجعين في البداية لكنه بعدها استطاع الهبوط على أرض ملعب آليانز آرينا.

ورغم ما كان سيسببه من مشاكل إلا أن أحد لاعبي منتخب ألمانيا هرع نحو المشجع وحاول الاطمئنان على حال ساقه بعد هذا الهبوط السيء جدًا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا بهدف دون رد سجله مدافع المانيا ماتس هوملز بالخطأ في مرماه.

شاهد فيديو سقوط المشجع بمظلة الهبوط – الباراشوت-