خالد الهاجري يقود سلطنة عمان لهزيمة بنجلادش في تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على نتيجة مباراة عمان وبنجلادش في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 التي أقيمت اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في قطر.

انتصر منتخب عمان بثلاثة أهداف دون رد على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وهز المهاجم البديل سابقًا الأساسي حاليًا “خالد الهاجري” شباك منتخب بنجلادش بهدفين خلال الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب سلطنة عمان بهدف دون رد سجله محمد الغافري في الدقيقة 23 بمتابعة لكرة عرضية أرضية جاءته من الرواق الأيسر بواسطة جميل اليحمدي.

وواصل جميل اليحمدي التألق في هذه المباراة بالتسبب في الهدفين الثاني والثالث حيث قام بارسال كرتين عرضيتين نحو خالد الهاجري الذي استغل الفرصة وسجل في الدقيقتين 60 و80 بنفس الكيفية، بمتابعة لتشتيت خاطيء من المدافعين لعرضيات جميل اليحمدي ليطلق تصويبات صاروخية في شباك حارس بنجلادش الذي كان له حول له ولا قوة أمام المد الهجومي العماني اليوم.

وأقيمت مباراة سلطنة عمان وبنغلادش ضمن مباريات يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021، بعدما تأجلت أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا، فقد كان مقررًا لها يوم التاسع من يونيو 2020.

وتقرر تأخير انطلاق المباراة لمدة 10 دقائق عند موعدها الرسمي المحدد، لتبدأ في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت سلطنة عمان، وتذاع على ثلاث قنوات.

وحظت المباراة رغم ضعف منافسة سلطنة عمان باهتمام اعلامي حيث نقلت عبر قناة بي إن سبورتس القطرية المفتوحة على النايل سات، كما نقلتها قناة عمان الرياضية المفتوحة، وقناة بي إن سبورتس كونيكت على الإنترنت.

وأنهى منتخب سلطنة عمان المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 برصيد 18 نقطة من ست انتصارات وتعادلين.

وضمن المنتخب العماني بشكل رسمي تواجده في بطولة كأس أمم آسيا 2023 وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 بفضل الفوز الذي حققه في الجولة الماضية أمام منتخب أفغانستان صاحب المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط بفارق 3 نقاط عن منتخب بنجلادش المتذيل.

وتمكن المنتخب العماني من بلوغ المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات المونديال بشكل رسمي مطلع هذا الأسبوع بعد أن هزم منتخب أفغانستان، لكن المنتخب العماني عمل اليوم على تحقيق الفوز على بنجلادش بهدف تحسين وضعيته في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.