مشاهدة مباراة السعودية واوزبكستان فى بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية واوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 15-6-2021.

يخوض منتخب السعودية مواجهة حسم الصدارة عندما يتقابل مع اوزبكستان، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم قطر 2022 في قطر وكأس آسيا الصين 2023.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة من سبع مباريات، مقابل 15 نقطة لمنتخب اوزبكستان، و7 لكل من فلسطين وسنغافورة التي لعبت ثمان مباريات وخمس نقاط لمنتخب اليمن.

على الجهة المقابلة، يتوجب على منتخب اوزبكستان تحقيق الفوز إذا ما أراد التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 بشكل مباشر، في حين أن التعادل قد يبقي على آماله في المنافسة على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل الحاصلين على المركز الثاني.

الجدير بالذكر أن المنتخبات أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة تتأهل المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة السعودية واوزبكستان فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة السعودية وأوزبكستان فى التصفيات الآسيوية المزدوجة، على القناة الرياضية السعودية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمي المعيرفي”، كما ينقل على قناة الكأس القطرية 1، بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب”.

السعودية 3-0 أوزبكستان

تصفيات كأس العالم 2022

ملعب مرسول بارك (مدينة الرياض – السعودية)

انتهت

تشكيلة السعودية اليوم |

محمد العويس – سلطان الغنام – عبدالله مادو – سلمان الفرج – علي الحسن – صالح الشهري – ياسر الشهراني – عبدالله عطيف – عبد الرحمن غريب – فهد المولد – حسان تمبكتي.

تشكيلة أوزبكستان اليوم |

سنجر كوفاتوف – خوجياكبار أليجوتوف – رستمجون أشورماتوف – عادلجون خامروبيكوف – أوديلوحون خامروبيكوف – أوديل أحمدوف – جلال الدين ماشاريبوف – إلدور شومورودوف – فاجيز جاليولين – إبروخيمخليل.

ملخص وأهداف مباراة السعودية وأوزبكستان

الدقيقة 25 | هدف تقدم السعودية عن طريق اللاعب “سلمان الفرج”

الدقيقة 33 | سلمان الفرج يسجل الهدف الثاني الشخصي الثاني له وللمنتخب السعودي

صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم السعودية بهدفين دون رد

الدقيقة 52 | “علي الحسن” يعزز تقدم المتتخب السعودي ويُضيف الهدف الثالث من صناعة اللاعب “صالح الشهري”

صافرة نهاية المباراة

بهذه النتيجة تصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 15 نقطة لأوزبكستان و10 لفلسطين و7 لسنغافورة و5 لليمن.

وحصل منتخب السعودية على بطاقة التأهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم وتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، في حين خرج منتخب أوزبكستان من المنافسة على البطاقات المخصصة لأفضل الحاصلين على المركز الثاني.