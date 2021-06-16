مشاهدة مباراة فرنسا والمانيا في بث مباشر ببطولة يورو 2020 اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة فرنسا والمانيا في بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 15-6-2021.

يستقبل ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، قمة مباريات الجولة الأولى في بطولة يورو 2020، بين بطلة العالم 2018 “فرنسا”، وبطلة العالم 2014 “المانيا”، في لقاء ناري يعد بالكثير والكثير.

والبداية مع منتخب فرنسا، فبعد حصوله على المركز الثاني في بطولة أمم أوروبا 2016 التي أقيمت على أرضه، يدخل بطل العالم يورو 2020 كمرشح أول للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه ومعادلة المانيا واسبانيا.

وخسرت فرنسا مرة واحدة فقط في افتتاح بطولة اليورو، وكانت في النسخة الأولى في عام 1960 أمام “يوغوسلافيا” بنتيجة (5-4)، ومنذ ذلك الحين لم يعرف الديكة الخسارة في المباراة الأولى بالمسابقة حيث سجلوا 5 انتصارات، 3 تعادلات.

وعلى الرغم من أن هذه المباراة ستقام في المانيا، إلا أن ثقة فرنسا يجب أن تكون عالية لأنهم لم يهزموا في آخر خمس مباريات أمام المانشافت على الأراضي الألمانية، تعادلوا في مباراتين، وحققوا الفوز في 3 مناسبات.

المانيا لفك العقدة

يتطلع منتخب المانيا لفك عقدة منتخب فرنسا، والعودة للواجهة من جديد بعدما خسرت كبريائها في كأس العالم 2018 عندما ودعت البطولة من الدور الأول، ليتوقف رقمها القياسي بالوصول إلى الدور نصف النهائي اثنا عشر مرة في جميع المسابقات الدولية بين عامي 2006 و2016.

ولم يخسر الفائز ببطولة أوروبا ثلاث مرات “منتخب المانيا”، أي مباراة افتتاحية في هذه المسابقة، تعادل 5 مرات، وحقق 7 انتصارات، لكنه الآن بلا فوز في 11 مباراة دولية ضد منتخبات أعلى منه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وستكون بطولة يورو 2020 هي الأخيرة لمدرب منتخب المانيا يواكيم لوف، الذي تعرض للإهانة بنتيجة (6-0) من قبل إسبانيا في نوفمبر 2019، وفي مارس من العام الجاري خسر (2-1) على أرضه أمام المصنفة الـ62 عالميًا “مقدونيا الشمالية”.

تنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا والمانيا من الحكم الإسباني “كارلوس ديل سيرو غراندي” في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة فرنسا والمانيا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.

فرنسا 1-0 المانيا

ملعب أليانز أرينا (ميونخ – المانيا)

يورو 2020 (الجولة الأولى – المجموعة 5)

انتهت

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لأهم مباريات اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 ضمن قمة لقاءات الجولة الأولى من بطولة يورو 2020 بين فرنسا والمانيا.

قم بتحديث هذه الصفحة للتعرف على جميع تفاصيل وأحداث مباراة فرنسا ضد المانيا أول بأول، مثل النتيجة والتغييرات ومحرزي الأهداف، واستخدم الرابط بالاسفل إذا ما توقف بث الفيديو المباشر، ستجد بث جديد.

تشكيلة فرنسا اليوم

هوجو لوريس – لوكاس هيرنانديز – كيمبيمبي – رافاييل فاران – بنجامين بافار – نجولو كانتي – بول بوجبا – آدريان رابيو – أنطوان جريزمان – كيليان مبابي – كريم بنزيما.

تشكيلة المانيا اليوم

مانويل نوير – انتوني روديجير – جينتير – ماتس هوملز – توني كروس – جوشوا كيميش – إيلكاي جوندوجان – جوسينس – كاي هافيرتز – توماس مولر – سيرج جنابري.

اهداف وملخص مباراة فرنسا والمانيا

الدقيقة 17 | فرصة خطيرة لمنتخب فرنسا.. كيليان مبابي يخترق منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ويهيأ الكرة لنفسه قبل يطلق تسديدة قوية تصدى لها مانويل نوير ببراعة.

الدقيقة 21 | جوووووووووول.. ماتس هوملس يسجل بالخطأ في مرماه بعد عرضية من لوكاس هيرنانديز.

قصة الهدف | بول بوجبا يعكس كرة من الجهة اليمنى إلى لوكاس هيرنانديز على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ليرسلها عرضية قوية داخل منطقة الست ياردات، حاول هوملس إبعادها ولكن سكنت سقف شباك زميله مانويل نوير.

الدقيقة 45 | صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة .. استراحة قصيرة ونعود للحديث عن الشوط الثاني

الشوط الثاني

لقطة طريفة قبل بداية الشوط الثاني بثوانٍ قليلة | سقوط مشجع بـ الباراشوت في ملعب المباراة آليانز آرينا!

الدقيقة 52 | القائم يحرم أدريان رابيو من مضاعفة النتيجة لصالح منتخب فرنسا بتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 54 | سيرج جنابري كاد يخطف هدف التعادل لمنتخب المانيا بعدما قابل عرضية جوسينس داخل منطقة الجزاء بتسديدة ارتطمت في الأرض وعلت العارضة ببضعة سنتيمترات.

الدقيقة 66 | كيليان مبابي يسجل الهدف الثاني لمنتخب فرنسا بروعة، ولكن أُلغي بداعي التسلل.

الدقيقة 85 | هدف ثاني ملغي لمنتخب فرنسا عن طريق كريم بنزيمة، بداعي التسلل على صانع الهدف كيليان مبابي.

الدقيقة 90+66 | صافرة نهاية المباراة بفوز منتخب فرنسا على المانيا بهدفٍ دون رد سجله هوملز بالخطأ في مرماه.