تصفيات كأس العالم 2022 | الامارات تتأهل إلى الدور الحاسم بفوزٍ صعب على فيتنام

حسم منتخب الامارات تأهله إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة السابعة بفوزٍ صعب على فيتنام بنتيجة (3-2)، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء، على استاد زعبيل في دبي، ضمن الجولة الأخيرة في الدور الثاني من التصفيات المزدوجة.

وسجل اهداف منتخب الامارات علي سالمين في الدقيقة (32) وعلي مبخوت (40)، ومحمود خميس (50)، في حين أحرز هدفي فيتنام، كل من نغوين تين لينه (88) وتران مينه فونغ الشباك (90+3).

وبهذا الانتصار، رفع منتخب الامارات رصيده إلى 18 نقطة من ثمان مباريات في صدارة ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد فيتنام عند 17 نقطة في المركز الثاني وسينتظر تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الامارات وفيتنام في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينيتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت الامارات.

وصنع منتخب الامارات أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة (19)، عندما توغل عبد الله رمضان من منتصف منطقة الجزاء قبل أن يهيئ الكرة للمهاجم علي مبخوت الذي سددها بدوره سهلة بين يدي حراس مرمى فيتنام.

وترجم المنتخب الاماراتي سيطرته، بافتتاح التسجيل عند الدقيقة (32)، حينما ارسل رمضان كرة عالية مُتقنة خلف المدافعين استلمها المتوغل علي سالمين بطريقة جميلة على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء قبل أن يسددها في أعلى الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الفيتنامي.

ونجحت الامارات في مضاعفة النتيجة بالهدف الثاني من ضربة جزاء، احتسبت نتيجة تعرض خليل الحمادي للعرقلة من قبل حارس المرمى تان ترونغ داخل المنطقة، تولى تنفيذها المهاجم على مبخوت بنجاح في الدقيقة (40).

عودة فيتنام لم تكتمل

وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني، خطف المنتخب الاماراتي الهدف الثالث عندما أرسل بندر الاحبابي كرة عرضية على القائم البعيد ارتقى لها فابيو ليما وحوّلها برأسه تصدى لها الحارس تان ترونغ قبل أن تصل إلى القادم من الخلف محمود خميس الذي وضعها برأسه داخل الشباك عند الدقيقة (50).

وقلص منتخب فيتنام الفارق في الدقيقة 84 بعدما هيأ البديل مينه فونغ تران كرة بينية إلى نغوين تين لينه في مواجهة المرمى ليسدد من تحت الحارس خصيف.

وسجلت فيتنام الهدف الثاني عندما أخطأ الحارس خصيف في تمريرة الكرة لتصل إلى نغوك هاي كوي الذي مرر للبديل تران مينه فونغ ليسدد من فوقه في الشباك (90+3).

ولم يسعف الوقت المتبقي منتخب فيتنام، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الامارات بثلاثة أهداف مقابل هدفين.