شاهد فيديو اهداف مباراة العراق وإيران فى تصفيات كأس العالم 2022.. أزمون يحسم التأهل

شاهد فيديو اهداف مباراة العراق وإيران فى تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، فى أهم مباريات اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، والتي استضافها استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بمدينة المحرق على الأراضي البحرينية.

اقتنص منتخب إيران الصدارة بعد فوزه على العراق بهدف نظيف، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 17 نقطة للعراق، و15 للبحرين و5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

وحصل المنتخب الإيراني على بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، في حين ينتظر منتخب العراق تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب مع أفضلية نسبية للمنتخب الإيراني وغياب حقيقي للفرص الخطيرة على كلا المرميين حتى الدقيقة 35 التي شهدت الهدف الأول لإيران عن طريق سردار آزمون حينما تلقى كرة عرضية من علي رضا وأسكنها في الشباك.

وحاول سعد ناطق تعديل النتيجة للمنتخب العراقي حينما ارتقى لكرة من ركلة ركنية وسددها برأسه لكن الحارس الإيراني كان لها بالمرصاد في الدقيقة 45، لتأتي بعد ذلك صافرة نهاية الشوط الأول.

وكاد بشار رسن أن يحقق هدف التعادل للعراق بعد أن استقبل كرة على مشارف منطقة الجزاء وسددها قوية ردها الحارس علي رضا في الدقيقة 47، وعاد اللاعب ذاته وسدد كرة من ركلة حرة مباشرة علت العارضة د63.

في الجهة المقابلة أنقذ الحارس العراقي جلال حسن مرماه من الهدف الثاني بعد أن تصدى لانفراد سردار آزمون الذي لم يستغل التمريرة الرائعة من زميله مهدي تاريمي في الدقيقة 73.

وظهر جلال حسن مرة أخرى وتميز بإنقاذ مرماه من تسديدة علي غول زاده في الدقيقة 79، وتصدى أيضاً لتسديدة أحمد نور في الدقيقة 84 وسط غياب تام للدفاع العراقي.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من اللقاء أي محاولات عراقية لتعديل النتيجة وسط تحكم من المنتخب الإيراني على مجريات اللعب حتى صافرة النهاية التي أعلنت صدارة إيران للمجموعة الثالثة.

وكانت المباريات السابقة لمنتخب العراق شهدت تعادله مع البحرين 1-1 ثم فاز على هونغ كونغ 2-0 وعلى كمبوديا 4-0 وعلى إيران 2-1 قبل أن يعود ويتعادل مع البحرين 0-0 ويفوز على كمبوديا 4-1 وعلى هونغ كونغ 1-0.

في المقابل فاز منتخب إيران على هونغ كونغ 2-0 وعلى كمبوديا 14-0 قبل الخسارة أمام البحرين 0-1 وأمام العراق 1-2، ثم عاد وتغلب على هونغ كونغ 3-1 وعلى البحرين 3-0 وعلى كمبوديا 10-0.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

شاهد اهداف مباراة العراق وايران فى تصفيات كأس العالم 2022