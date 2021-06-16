يورو 2020 | شركة كوكاكولا تخسر 4 مليارات دولار بسبب كريستيانو رونالدو

انخفضت القيمة السوقية لشركة “كوكا كولا” العالمية بقيمة أربعة مليارات دولار، بعد أن أزاح أو أخفى النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” زجاجتين للمياه الغازية لكوكاكولا من مكانهما في مؤتمر البرتغال الأول في يورو 2020 يوم أمس الإثنين.

يُعرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه من أشد المدافعين عن الحياة الصحية، وليس من محبي المشروبات الغازية مثل “كوكاكولا” وغيرها من الشركات الأخرى، وسبق وانتقد تلك المنتجات أكثر من مرة.

وآثار “الدون ضجة خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة المنتخب البرتغالي ضد المجر في يورو 2020، حين لمح أثناء جلوسه على طاولة المؤتمر زجاجتين للمشروب الغازي، فقام بإزاحتهما أمام الكاميرات.

وقبل بدء المؤتمر الصحفي مع وسائل الإعلام الدولية، أزاح كريستيانو الزجاجتين، وقام رونالدو باستبدال زجاجات المياة الغازية بالماء الطبيعي، ملوحًا بزجاجة الماء أمام الكاميرات، وكأنه ينصح الجميع بفعل الشيء ذاته،

كانت الرسالة واضحة أمام الملايين، وبعد انتشار مقطع الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لها تأثير على عالم المال والأعمال أيضًا.

وانخفضت أسهم شركة “كوكاكولا” من 56.10 دولارًا إلى 55.22 دولارًا على الفور، تقريبًا بعد لفتة كريستيانو رونالدو مباشرة، مما يعني أن قيمة الشركة انخفضت من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار.

وإذا كان أي شخص يشك في قوة كلمات وأفعال لاعب كرة قدم مثل رونالدو، فلن يكون كذلك الآن، بعد الخسائر المالية التي طالت شركة عملاقة مثل “كوكاكولا”.

وفي السياق ذاته، أوضح أكثر من مصدر صحفي أن أسطورة البرتغال بات معرضًا للتعرض لعقوبة، رفقة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم؛ بعد إزاحة راعي رسمي لبطولة “يورو 2020”.