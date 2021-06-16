يورو 2020 | بفضل هدفين..رونالدو يتسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال والمجر

تسلم نجم نادي يوفنتوس “كريستيانو رونالدو” جائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال والمجر ضمن الجولة الأولى من مجموعات كأس أمم أوروبا “يورو 2020” والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 15 يونيو.

وغاب كريستيانو رونالدو عن معظم أوقات الشوط الأول، مكتفيًا بتهديد وحيد لمرمى منتخب المجر في الدقيقة 43، عندما قرر تسديد كرة عرضية بلمسة واحدة ليطيح بها فوق العارضة بعيدة.

وانتظر رونالدو حتى الدقائق الخمس الأخيرة ليُسجل ثنائية في الدقيقتين 87 و92 بصناعة من صانع ألعاب نادي بنفيكا البرتغالي “رافا سيلفا”.

وتسبب رافا سيلفا في ركلة جزاء في الدقيقة 85 نفذها كريستيانو رونالدو بنجاح، ليتصدر بفضل هذا الهدف لائحة أفضل هداف في بطولات كأس أمم أوروبا عبر التاريخ برصيد 10 أهداف بفارق هدف عن الفرنسي ميشيل بلاتيني.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع مرر رافا سيلفا بينية جميلة نحو رونالدو داخل منطقة الجزاء، تسلمها رونالدو راوغ الحارس ثم سدد ليجعلها ثلاثية، ويواصل الابتعاد في لائحة الهداف التاريخي لليورو.

وقال عدو شركة كوكاكولا بعد تسلمه لجائزة أفضل لاعب في المباراة “كانت مباراة صعبة أمام منتخب قدم أداءً ممتازًا على مدار ال90 دقيقة، أنا ممتن لجميع زملائي في الفريق، كان من المهم تحقيق الفوز لاكتساب الثقة، لكن علينا مواصلة العمل”.