يورو 2020 | البرتغال تهزم المجر الشجاعة بثلاثية في الوقت القاتل مع تحيات رونالدو!

تعرف على نتيجة مباراة البرتغال والمجر في ختام مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2020، ضمن المجموعة السادسة التي تضم كذلك فرنسا والمانيا.

حقق حامل لقب يورو 2016 “المنتخب البرتغالي” فوزًا متأخرًا على مضيفه المجري بثلاثة أهداف دون رد على ملعب بوشكاش في العاصمة “بودايسست” في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.

وجاءت الأهداف الثلاثة في الدقائق العشر الأخيرة من المقابلة التي عرفت أكبر حضور جماهيري في البطولة حتى الآن، بتواجد أكثر من 50 ألف متفرج.

وافتتح المنتخب البرتغالي مهرجان الاهداف في الدقيقة 84 بتسديدة ذكية بالقدم اليسرى من ظهير نادي بوروسيا دورتموند “رافائيل جيريرو” بعد تلقيه تمريرة عرضية من اللاعب البديل “ريناتو سيلفا” الذي شارك في الدقيقة 81 بدلاً من ويليام كارفاليو.

وبدا التأثر النفسي على لاعبي المنتخب المجري بعد تلقيهم لهذا الهدف المباغت، لا سيما وأن الحكم المساعد كان قد ألغى لهم هدفًا في الدقيقة 80 سجله اللاعب البديل “شون” بعد نزوله بثلاث دقائق فقط، إلا أن الإعادة التلفزية أكدت سقوطه في فخ التسلل لحظة تلقيه للتمريرة البينية على الرواق الأيمن.

وترتب على فشل منتخب المجر في لملمة أوراقه والحفاظ على أعصابه في الدقائق الخمس الأخيرة تلقي شباك حارسه جولاتشي للهدف الثاني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء تحصل عليها البديل المتألق “رافا سيلفا” بعد تعرضه للجذب من المدافع “أوربان”، لينبري لها كريستيانو رونالدو الذي سدد بكل هدوء ملعنًا تقدم بلاده بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المُحتسب بدل من ضائع أهدى رافا سيلفا الهدف الثالث لبلاده عندما مرر نحو كريستيانو رونالدو لينهيها نجم يوفنتوس بشكل صحيح، ليدخل في صراع مُبكر على لقب هداف يورو 2020 مع نجم بلجيكا وانتر ميلان روميلو لوكاكو.

وبهذه الثنائية، اعتلى رونالدو عرش أفضل هداف في بطولات كأس أمم أوروبا عبر التاريخ برصيد 11 هدفًا بفارق هدفين عن ميشيل بلاتيني صاحب الرقم القياسي السابق لأفضل هداف.

كما بات كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر مشاركة في بطولات اليورو على مر التاريخ.