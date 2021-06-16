مشاهدة مباراة تونس ومالي في بث مباشر بتحضيرات تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة تونس ومالي اليوم بتحضيرات تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 15-6-2021.

يسعى منتخب تونس بقيادة مدربه الوطني “منذر الكبير” لتعويض الخسارة التي مُني بها أمام ضيفه الجزائري بهدفين دون رد على ملعب رادس يوم 11 يونيو الجاري، حيث كان يسير بخطى ثابته في جميع المباريات التي سبقت استضافة الجزائر.

وهزمت تونس كل من ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021،وانتصرت بهدف دون رد على الكونجو الديمقراطية في لقاء ودي هذا الشهر.

أما المنتخب المالي الذي لم يفز سوى مرة واحدة خلال آخر أربع مباريات له، وجاء هذا الفوز بثلاثة أهداف دون رد أمام منتخب تشاد في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، فقد خسر بهدف أمام غينيا كوناكري في ختام تصفيات أمم أفريقيا، ثم سقط في لقاء ودي بنفس النتيجة أمام الجزائر هذا الشهر، وأخيرًا تعادل مع الكونجو الديمقراطية 1/1 يوم 11 يونيو الحالي.

وغاب الهداف المنضم حديثًا لنادي الهلال السعودي “موسى ماريجا” عن المباراتين الماضيتين، بينما شارك ثنائي قلب دفاع نادي ميتز “مامادو فوفانا وبوبكار كوياتي” بشكل أساسي، ومن أمامهما لاعب وسط الاهلي المصري “أليو ديانج” ونجم وسط ريد بول سالزبورج السابق ولاعب لايبزيج الألماني الحالي “أمادو هايدارا”.

وتميل الكفة لصالح منتخب مالي أمام نظيره التونسي من الناحية التاريخية، حيث انتصر 3 مرات مقابل مرة واحدة لتونس في آخر خمس مباريات بينهما، وسيطر التعادل على آخر لقاء، والذي كان ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019.

يرجع أول لقاء جمع تونس بمالي إلى مايو عام 1972، في ذهاب تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ، وفازت مالي بهدفين دون رد، إلا أن تونس عوضت في لقاء الإياب وانتصرت بنتيجة 0/4.

تنطلق مباراة تونس ومالي، في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت تونس العاصمة، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب حمادي العقربي (الأولمبي برادس).

وستقوم القناة الوطنية التونسية الأولى بنقل أحداث منتخب تونس ضد منتخب مالي، في بث مباشر يبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة كاملة مع الاستوديو التحليلي كما جرت العادة.