فرنسا تتخطى عقبة ألمانيا بنيران صديقة

بدأت فرنسا بطلة العالم مشاركتها في نهائيات أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 200" بانتصار مهم على نظيرتها ألمانيا، بهدف وحيد، الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، ضمن منافسات المجموعة السادسة من البطولة.



وقدم منتخب فرنسا شوطا أولا مثاليا فرض خلاله أسلوب لعبه المنظم، وسط تألق نغولو كانتي وبول بوغبا في خط المنتصف، الأمر الذي جعل "الديوك" الطرف الأفضل والأكثر وصولا لمرمى الخصم.



بالمقابل لم يقدم منتخب ألمانيا المنتظر منه واكتفى بمحولات لم ترتق لمستوى الخطورة الحقيقية على مناطق الفرنسيين.



وأثمرت أفضلية فرنسا عن تسجيل هدف أول في اللقاء، جاء عند الدقيقة 20، إثر هجمة منظمة انتهت بكرة حولها المدافع الألماني ماتياس هوميلز بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.



وفي الشوط الثاني تقدم "المانشافت" بشكل أوسع نحو الهجوم وخلق عدة فرص خطيرة، كان أخطرها كرة سيرجي غنابري.



وخلف اندفاع عناصر منتخب ألمانيا نحو الهجوم الكثير من المساحات في العمق الدفاعي، ما سمح للفرنسيين بتنظيم هجمات مرتدة أسفرت عن تسجيل هدفين ألغاهما حكم المباراة بداعي التسلل.



وكانت البرتغال قد افتتحت مباريات المجموعة بفوز كبير على المجر بثلاثة أهداف دون مقابل، لتتصدر الترتيب برصيد 3 نقاط، متقدمة على فرنسا بفارق الأهداف، في حين خرجت ألمانيا والمجر من الجولة الأولى بدون أي نقطة.



المصدر: الاناضول