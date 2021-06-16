منتخبنا الوطني يخسر من نظيره الفلسطيني بثلاثية نظيفة

المنامة - ياسر ابراهيم - خسر منتخبنا الوطني، اليوم الثلاثاء، من قبل المنتخب الفلسطيني بنتيجة (3/0)، في ختام التصفيات الآسيوية المزدوجة.



وبهذا الفوز العريض رفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 10 نقاط ثالثا، بينما ظل منتخبنا الوطني في المركز الخامس والأخير برصيد 5 نقاط.



هاجم المنتخب الفلسطيني منذ البداية، ولم يتح الفرصة أمام منتخبنا الوطني للوصول إلى مرماه من البداية وحتى النهاية، واستغل التراجع الواضح في أداء منتخبنا الوطني، وهاجم بكثافة جيدة، مع تقدم دائم للمدافع الأيمن مصعب البطاط.



لم يظهر منتخبنا الوطني، وغاب عن الربع ساعة الأول، بل إنه اضطر لاجراء تبديله الأول بخروج محمد نعمان مصاباً ودخول المهاجم أحمد السروري.



في الدقائق الخمس الأخيرة، كثف الفدائي من محاولاته، ونجح في افتتاح التسجيل قبل دقيقتين على نهاية الشوط، عبر نجمه الأول وهدافه عدي الدباغ الذي ارتقى برأسه لعرضية إسلام البطاط المرسلة من المحور الأيسر.



وفي الوقت بدل الضائع عزز الفدائي من تقدمه، بهدف آخر من كرة ركنية وصلت الصندوق وسددها البطران قوية ليحول المدافع ياسر حمد اتجاهها في الشباك، لينتهي الشوط الأول (2/0).



في الشوط الثاني حاول منتخبنا الوطني الضغط المبكر في محاولة منه لتقليص النتيجة، لكن الفدائي عاد وتقدم ولاحت له أكثر من فرصة للتسجيل لولا تدخل الحارس محمد أمان.



لجأ الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للدكة فأشرك الثنائي عماد توفيق وسالم عبد الله مكان عبد الواسع المطري وناصر الغواشي لكن دون جدوى في ظل الانتشار الجيد للمنتخب الفلسطيني.



وقبل نهاية اللقاء عاد الدباغ ووقع على الهدف الثالث من ضربة رأسية ثانية، لينتهي اللقاء (3/0).



المصدر: موقع كورة