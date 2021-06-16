الامارات | قمة الترجي والأهلي في أبطال إفريقيا بحضور الجمهور وتوقيت جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الترجي والأهلي في أبطال إفريقيا بحضور الجمهور وتوقيت جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت جماهير الترجي التونسي خبراً ساراً، أمس، بعد السماح بحضور 5000 مشجع لمباراة القمة المرتقبة لفريقهم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي المصري، وفق الحساب الرسمي لنادي الترجي على «تويتر»، الذي زف الخبر لجماهيره.

وستقام المباراة على ملعب رادس الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس (الثامنة بتوقيت الإمارات)، في ظل إجراءات احترازية صارمة للوقاية من فيروس كورونا. يذكر أن فريق الترجي في معسكر حالياً تحضيراً للمباراة بمدينة طبرقة شمال تونس، بينما وصلت بعثة الفريق الأهلي المصري أمس على متن طائرة خاصة.

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