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الامارات | قمة الترجي والأهلي في أبطال إفريقيا بحضور الجمهور وتوقيت جديد

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الترجي والأهلي في أبطال إفريقيا بحضور الجمهور وتوقيت جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت جماهير الترجي التونسي خبراً ساراً، أمس، بعد السماح بحضور 5000 مشجع لمباراة القمة المرتقبة لفريقهم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي المصري، وفق الحساب الرسمي لنادي الترجي على «تويتر»، الذي زف الخبر لجماهيره.

وستقام المباراة على ملعب رادس الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس (الثامنة بتوقيت الإمارات)، في ظل إجراءات احترازية صارمة للوقاية من فيروس . يذكر أن فريق الترجي في معسكر حالياً تحضيراً للمباراة بمدينة طبرقة شمال تونس، بينما وصلت بعثة الفريق الأهلي المصري أمس على متن طائرة خاصة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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