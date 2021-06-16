الامارات | اتحاد السباحة يعتمد سفر المطروشي إلى أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة يعتمد سفر المطروشي إلى أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد السباحة سفر سباح نادي الوصل والمنتخب الوطني يوسف المطروشي إلى طوكيو، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020، التي تنطلق نهاية الشهر المقبل، يرافقه مدرب السباحة بنادي الوصل مروان حافظ.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، أول من أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة سلطان السماحي، وحضور الأمين العام عبدالله الوهيبي، والمدير المالي خليفة الكعبي، وعضو مجلس الإدارة عبدالله مبارك.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن مجلس الإدارة قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية العام الجاري، بينما قرر المشاركة في دورة الألعاب الخليجية بقطر أغسطس المقبل، والدورة العربية التي ستقام في أبوظبي أكتوبر المقبل.

وقال الوهيبي: «مجلس الإدارة اعتمد خلال اجتماعه روزنامة البطولات وكلف اللجنة الفنية بوضع خطة بطولات من أجل الوقوف على الحالة الفنية للسباحين بعد توقف كبير عن البطولات بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك من أجل إعداد السباحين للمشاركة في البطولات الخارجية».

وأضاف: «وافق المجلس على المبادرة التي تقدم بها المدير المالي خليفة الكعبي، للحد من ظاهرة الغرق، تحت عنوان (صيفنا بلا غرق) بالتعاون مع شرطة أبوظبي وشرطة دبي والمجالس الرياضية والمؤسسات، وسيتم الإعلان عنها والبدء فيها قريباً لما لها من أهمية قصوى، كما اعتمد المجلس التقرير المالي والإداري واجتماع مجلس الإدارة السابق».

من جانبه، أكد المدير المالي خليفة الكعبي، أن مبادرة «صيف بلا غرق» تهدف إلى التوعية بأهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة على الشواطئ العامة وحمامات السباحة، إضافة إلى التشديد على أولياء الأمور بأهمية عدم ترك الأطفال بمفردهم على الشواطئ، مشيراً إلى أن فصل الصيف يشهد إقبالاً كبيراً على الشواطئ، لذلك قرر الاتحاد التواصل مع البلديات وإدارات الشرطة والمجالس الرياضية من أجل المساهمة في نشر المبادرة.

وأشار الأمين العام إلى أن مجلس إدارة اتحاد السباحة اعتمد إرسال مسودة لائحة النظام الأساسي التي أقرتها ورشة العمل التي أقيمت في اللجنة الأولمبية الوطنية من أجل الاطلاع عليها، لعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد اللائحة.

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