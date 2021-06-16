الامارات | إدراج كرة السلة في ناديي الحمرية ودبا الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج كرة السلة في ناديي الحمرية ودبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق مجلس الشارقة الرياضي على إدراج لعبة كرة السلة في ناديي دبا الحصن والحمرية خلال الموسم الرياضي الجديد، بهدف تطوير جميع الألعاب بالأندية وتهيئة جميع عوامل النجاح والمحافظة على الأبناء ومشاركتهم في النشاط الرياضي.

من جانبه أكد الخبير الرياضي المكلف بالإنابة سعيد العاجل، أن ضم لعبة كرة السلة بنادي دبا الحصن ونادي الحمرية يعد إضافة للألعاب بالناديين، وضمن خطة المجلس في العمل على نشر جميع الألعاب، فيما يعكس الاهتمام الكبير بالنشء.

وأضاف العاجل في بيان صحافي: «يرمي المجلس من خلال خططه إلى توسيع قاعدة لعبة كرة السلة، لذا تم إضافة اللعبة في ناديين جديدين بأندية الإمارة، حيث تتوافر المقومات التي تقود إلى نجاح اللعبة من خلال البنى التحتية». وحث العاجل الأندية على استقطاب اللاعبين من المنطقة وجلب المدربين الأكفاء لتطويرهم بالمستوى الفني في الأندية، بما يخدم اللعبة ويسهم في تحقيق الأهداف.

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