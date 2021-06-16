شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح من كارتيرون على رحيل ساسي والكشف عن بديله في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رحيل التونسي فرجاني ساسي عن صفوف الفريق، عقب نهاية عقده مع النادي.

وقال كارتيرون في تصريحات تليفزيونية: إن الموسم في مصر سينتهي في سبتمبر، وكان من الصعب أن يستمر ساسي حتى هذه الفترة، مشيرا فى الوقت نفسه أن ساسي لاعب كبير، ولكن الظروف حالت دون استمراره مع الزمالك».

وأتم تصريحاته: قائلا: إن «إمام عاشور سيكون هو البديل لفرجاني ساسي في الفترة المقبلة وهو لاعب مميز أيضاً».