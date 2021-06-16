شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الأهلي يعمل بشكل منهجي مثل البايرن عكس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن النادي الأهلي يعمل بشكل منهجي ومنظم ويشبه بايرن ميونخ في تنظيمه الاداري.

وأضاف كارتيرون خلال تصريحات متلفزة: «الزمالك لا يوجد به هذا النظام المنهجي ولديه العديد من الأخطاء الادارية ولكنه يمتلك شغف كرة القدم».

وكان كارتيرون قد سبق له تدريب كل من الأهلي ووادي دجلة قبل أن يقود الزمالك في ولايتين.