شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يحتفل بعيد ميلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده ال29 عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر صلاح عبر «الفيسبوك» صورة بجانب أحد المقربين منه مقدماً له الشكر على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاده.

وقدم صاحب ال29 عام موسم جيد على مستوى الأرقام بعدما حل وصيفاً في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وبفارق هدف وحيد عن هاري كين صاحب الصدارة.