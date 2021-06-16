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صلاح يحتفل بعيد ميلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. صور

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الدولي المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي، بعيد ميلاده ال29 عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر صلاح عبر «الفيسبوك» صورة بجانب أحد المقربين منه مقدماً له الشكر على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاده.

وقدم صاحب ال29 عام موسم جيد على مستوى الأرقام بعدما حل وصيفاً في قائمة ترتيب هدافي وبفارق هدف وحيد عن هاري كين صاحب الصدارة.

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده
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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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