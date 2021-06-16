شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: صحف تونس تحاول تشتيت تركيز الأهلي بشائعة عن علي معلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن الصحف التونسية تحاول تشتيت لاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح ميدو خلال تصريحات تليفزيونية: «الصحافة التونسية تحاول تثير أزمة والتشويش على تركيز لاعبي الأهلي بالحدث عن إثارة علي معلول أزمة داخل صفوف النادي».

وأكمل:«حديث صحف تونس عن إثارة معلول أزمة في الأهلي أمر غير صحيح على الإطلاق وهدفه تشتيت لاعبي الفريق قبل مباراة الترجي ليس أكثر».

ويلعب الأهلي أمام الترجي مساء السبت المقبل بملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.