الامارات | تعرّف على المنتخبات الآسيوية المتأهلة في تصفيات المونديال.. وحضور عربي مهم

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على المنتخبات الآسيوية المتأهلة في تصفيات المونديال.. وحضور عربي مهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن 12 منتخبا آسيويا التواجد في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وذلك في ختام الدور الثاني. وسيتم إجراء قرعة الدور الحاسم في الأول من يوليو المقبل، لتوزيع المنتخبات الـ 12 إلى مجموعتين ستظهر من خلالهما المنتخبات الخمسة الصاعدة إلى كأس العالم.

وطبقاً للنظام الآسيوي سيصعد إلى كأس العالم 2022 مباشرة، صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بينما يخوض صاحبي المركز الثالث في المجموعتين مباراة فاصلة لتحديد المنتخب الذي يواجه خامس (الكونكاكاف) في مباراة فاصلة. ونجحت 6 منتخبات عربية في الوصول إلى الدور الحاسم هي الإمارات، السعودية، سوريا، العراق، عمان ولبنان، بينما قطر متأهلة مسبقا باعتبارها مستضيفة المونديال.



تصنيف المتأهلين طبقا لآخر تصنيف آسيوي

الأول: اليابان وإيران

الثاني: كوريا الجنوبية واستراليا

الثالث: السعودية والعراق

الرابع: الإمارات والصين

الخامس: سوريا وعمان

السادس: فيتنام ولبنان

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