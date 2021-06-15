شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت فى مستقبل العويس مع أهلي جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الإعلامي محمد النمري، مفاجأة من العيار الثقيل، عن مستقبل محمد العويس، حارس مرمى منتخب السعودية ونادي أهلي جدة.

يدخل العويس الفترة الحرة من عقده مع الأهلي، في يناير القادم، وسط أنباء قوية، عن رغبة النصر، في التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقبل النصر، ترددت شائعات عن تفاوض الهلال، مع العويس، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وألمح النمري في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى رفض العويس، عرض الهلال، وانتقام الأخير منه، بالهجوم عليه بعد واقعة مباراة الأخضر السعودي وأوزباكستان