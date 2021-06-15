شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحذر كارتيرون من وكيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر مجلس إدارة نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من تصرفات حازم فتوح، وكيل أعماله.

وطلب مجلس الزمالك، من كارتيرون، إبعاد حازم فتوح عن تدعيمات الفريق المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن وكيله يتواصل مع الأسماء المقترح التعاقد معهم.

وأكد كارتيرون، لمجلس الإدارة، أنه لم يُكلف حازم فتوح بأي شىء، وسوف يتواصل معه لإبعاده عن الصفقات، وترك مجلس الإدارة يتعامل بشكل مباشر مع الأندية.

وظهرت حالة من الغضب الشديد داخل مجلس الزمالك بسبب تصرفات حازم فتوح، وكيل كارتيرون، الذي يرغب في الاستفادة من موسم الانتقالات والتدخل في صفقات الزمالك المنتظرة.