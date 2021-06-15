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طلائع الجيش يهزم الإنتاج الحربي بهدفين لهدف

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق طلائع الجيش من مواصلة عروضة القوية بالفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الـ26 لمنافسات الممتاز.

وسيطر رفاق عبد الحميد بسيوني على معظم مجريات اللعب وجاء هدف التقدم في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب ناصر منسي، وفي الدقيقة 13 سجل المدافع محمد بازوكا بالخطأ في مرماه، فيما جاء هدف تذليل الفارق بأقدام اللاعب محمد طارق في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز يحتل طلائع الجيش المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، فيما يواصل الإنتاج الحربي تذيله الترتيب برصيد 14 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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