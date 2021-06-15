كالعادة.. الأخضر بين الكبار ومداعبي المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور جماهيره ونجوم آسيا 1984، خطف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بطاقة التأهل الأولى للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم كما تأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين عقب فوزه أمس على منتخب أوزبكستان 3/ 0 في المباراة التي جرت على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وواصل الأخضر ثلاثياته، فمن بين مبارياته الثماني التي خاضها في المرحلة الثانية من التصفيات والتي اختتمت أمس، حقق الفوز بثلاثية في 5 مباريات، حيث فاز على سنغافورة 3/ 0 مرتين، وفاز على اليمن 3/ 0 وعلى أوزبكستان مرتين 3/ 2 و3 /0، فيما فاز على فلسطين 5 /0 وتعادل معها 2/2، كما تعادل مع اليمن 2/2 أيضا. ورفع الأخضر رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة دون أن يتعرض إلى الخسارة طيلة مشواره مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وتكفل بثلاثية الأخضر أمس، لاعبا الوسط، سلمان الفرج الذي سجل هدفين في الدقيقتين 24 و33 وعلي الحسن في الدقيقة 52، فيما حرمت العارضة فهد المولد من تسجيل هدف عندما ارتطمت كرته القوية بها في الدقيقة 39.

وشهدت الدقيقة الـ 74 لحظات حرجة في المباراة خاصة على لاعبي المنتخب السعودي وجماهيره في المدرجات وخارج الملعب، عندما اصطدم الحارس محمد العويس بزميله المدافع حسان تمبكتي وأسقطه أرضا، مما استدعى إسعافه داخل الملعب قبل نقله للمستشفى، حيث تبين حدوث إغماء للاعب وآلام في الرقبة نتيجة سقوطه على رأسه.

وتصدر قائد المنتخب سلمان الفرج صدارة اللاعبين الأكثر تسجيلا في المنتخب الأوزبكي بواقع 4 أهداف متفوقا على المعتزلين سامي الجابر ومحمد الشلهوب.

يذكر أن المرحلة الأخيرة من التصفيات ستلعب خلال الفترة من الثاني من سبتمبر وحتى 29 مارس.

المتأهلون كأوائل للمجموعات







المجموعة الأولى: سوريا



المجموعة الثانية: أستراليا



المجموعة الثالثة: إيران



المجموعة الرابعة: السعودية



المجموعة الخامسة: قطر



المجموعة السادسة: اليابان



المجموعة السابعة: الإمارات



المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية



المتأهلون عبر أفضل الثواني بعد حذف نتائج الفريق الخامس من كل مجموعة