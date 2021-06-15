شكرا لقرائتكم خبر المولد ممنوع من الإجازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​يتابع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد زياد المولد برنامجه التأهيلي والتدريبي بشكل يومي في مقر النادي رغم انتهاء الموسم ومنح كل زملائه اللاعبين إجازة سنوية مدتها شهر.

وكان اللاعب تغيب عن المشاركة مع الفريق منذ نهاية أبريل الماضي بعدما عاودته إصابة الكسر الإجهادي في الساق، وتقرر حينها غيابه عما تبقى من لقاءات الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح في رمضان الماضي ثم خضع للراحة أعقبتها جلسات علاجية خاصة قبل أن يبدأ البرنامج التأهيلي في شوال.

وينسق المولد حاليا مع الجهاز الإداري لتنفيذ برنامج تأهيلي خاص خارج المملكة يتمكن خلاله من الالتحاق بمركز متخصص يساعده عل إكمال جاهزيته قبل انطلاق الموسم، ولا سيما أن الإصابة متكررة في ذات الموضع.

من جهة أخرى أفادت قناة arena sport أن إدارة نادي باوك اليوناني أبدت رغبتها في استعادة خدمات المهاجم الصربي الكسندر بريجوفيتش في سباق لها مع نظيرتها في نادي النجم الأحمر الصربي.

وجاءت هذه الخطوة كما أفادت القناة، بعدما ظهرت أنباء مقربة من اللاعب عن نيته في فسخ عقده مع ناديه الاتحاد ثم يتم التعاقد معه كلاعب حر، ولاسيما أنه لا يقدم المأمول منه كما لا ترغب إدارة النادي والجماهير باستمراره علاوة على تكاليفه المالية الباهظة من حيث الرواتب والدفعات والحوافز الخاصة.