استبعاد المخالفين من الأولمبياد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت اللجنة الأولمبية الدولية أمس النسخة الأخيرة من القواعد الخاصة بجميع المشاركين بأولمبياد طوكيو التي تقام وسط جائحة كورونا

ووصل نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جون كوتس إلى طوكيو أمس وأكد أنه تم توفير 20 ألف جرعة أخرى من لقاح كورونا لفريق العمل الخاص بالأولمبياد.

ومع تبقي 6 أسابيع على انطلاق حفل الافتتاح، تواصل الأولمبية الدولية جهودها من خلال نشر القواعد الخاصة بالدورة.

وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنه "في الوقت الذي يبقى فيه التركيز منصبا على التوعية والوقاية والاعتماد على جميع المعنيين والمشاركين في الأولمبياد في اتباع اللوائح، فإن الأدوات والإجراءات ستطبق حال عدم الامتثال".

وتابع البيان "نطاق العقوبات المحتمل تطبيقها على المخالفين في الأولمبياد والدورة الباراليمبية يهدف لتوفير بعض الشفافية للمعنيين والمشاركين في دورة الألعاب، وقد تصل العقوبات إلى الاستبعاد الموقت أو النهائي من الدورة وسحب الترخيص والتنحية والعقوبات المالية".