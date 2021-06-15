شكرا لقرائتكم خبر الفتح يستعيد لاجامي من ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرز نادي الفتح على موقعه الرسمي في تويتر أمس وصول مدافع الفريق الأول لكرة القدم قاسم لاجامي، إلى الأحساء أمس قادما من مدينة ميونخ الألمانية بعد أن أجرى الأربعاء الماضي عملية جراحية ناجحة في النسيج العضلي أسفل البطن على يد الطبيبة أولريك ميشافيك. وقال النادي "إن العملية تكللت بالنجاح، وسيخضع اللاعب إلى برنامج علاجي يليه آخر تأهيلي قبل الدخول في التدريبات الجماعية". من جانبه قدم لاجامي شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والشرف ومحبي الفتح على الاهتمام الكبير الذي وجده، والسؤال الدائم عنه، مبينا أن الأمور في ألمانيا سارت كما خطط لها وتم إجراء العملية بنجاح، مشيرا إلى أنه سيخضع لفترة علاجية وبعدها سينخرط في برنامج تأهيلي لمدة أسبوع.

كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يستعيد لاجامي من ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.