شكرا لقرائتكم خبر السفارة السعودية بباريس تحتفي بإنجاز الكاراتيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشاد الرويلي خلال استقباله رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه مشرف الشهري وأعضاء البعثة بالإنجاز الذي تحقق، مبديا فخره واعتزازه بوجود وفود رياضية في فرنسا وأحد هذه الوفود أبطال لعبة الكاراتيه أصحاب الإنجازات وتشريف الوطن وتحقيق الميداليات المختلفة.
وبارك تأهل اللاعب طارق حامدي، متمنيا له التوفيق في الأولمبياد.
من جانبه أشاد الشهري بما قدمته سفارة خادم الحرمين الشريفين في باريس من تسهيلات للبعثة منذ يوم الوصول.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية بباريس تحتفي بإنجاز الكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.