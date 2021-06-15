شكرا لقرائتكم خبر السفارة السعودية بباريس تحتفي بإنجاز الكاراتيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد الرويلي بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه بما حققه اللاعب طارق حامدي بانتزاعه الميدالية الذهبية في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو في منافسات القتال فوق وزن 75 كجم التي اختتمت أمس الأول بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأشاد الرويلي خلال استقباله رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه مشرف الشهري وأعضاء البعثة بالإنجاز الذي تحقق، مبديا فخره واعتزازه بوجود وفود رياضية في فرنسا وأحد هذه الوفود أبطال لعبة الكاراتيه أصحاب الإنجازات وتشريف الوطن وتحقيق الميداليات المختلفة.

وبارك تأهل اللاعب طارق حامدي، متمنيا له التوفيق في الأولمبياد.

من جانبه أشاد الشهري بما قدمته سفارة خادم الحرمين الشريفين في باريس من تسهيلات للبعثة منذ يوم الوصول.