شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل العراق وعمان ولبنان إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر منتخب العراق أمام إيران صفر-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة،لكن ضمن التأهل إلى الدور الحاسم.

سجل سردار أزمون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32، ليرفع المنتخب الإيراني رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة، مقابل 17 للعراق ويصعدا معاً إلى الدور الحاسم لتصفيات المونديال وكأس آسيا 2023.

وضمن المجموعة الثالثة أيضاً، فازت البحرين الثالثة على هونج كونج برباعية نظيفة.

كما تأهل منتخب عُمان للدور النهائي من تصفيات كأس العالم بعد فوزه على بنجلاديش 3-صفر على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

سجل محمد الغافري (22) وخالد الهاجري (60 و80) أهداف الفوز للمنتخب العماني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها تعادل الهند مع أفغانستان 1-1 على الملعب نفسه.

وحصدت عمان 18 نقطة للتأهل في المركز الثاني.

كما تأهل منتخب لبنان إلى الدور النهائي والحاسم لكأس آسيا مستفيداً من فوز السعودية على أوزبكستان، ليصعد منتخب الأرز بعدما كان احتل المركز الثاني في مجموعته.

وخسر منتخب الأردن أمام أستراليا صفر-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية ليودع «النشامى» التصفيات.

وسجل هاري سوتر هدف أستراليا الوحيد في الدقيقة 77، ليرفع منتخب «الكانجارو» الذي كان ضمن الصعود سابقاً رصيده إلى 24 نقطة، محققاً العلامة الكاملة من 8 مباريات، في حين توقف رصيد الأردن في المركز الثاني عند 14 نقطة.