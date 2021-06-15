شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يفوزعلى فيتنام 3-2 ويصعد لدور الحسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

حقق منتخب الإمارات هدفه الأول من رحلة الوصول إلى نهائيات مونديال 2022 في قطر، بعد فوزه على فيتنام 3-2 في استاد الوصل بزعبيل، ليصعد إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم، وإلى نهائيات كأس آسيا 2023، وهو في صدارة المجموعة السابعة.

وسجّل علي سالمين وعلي مبخوت ومحمود خميس أهداف منتخبنا، وتين نعيون هدف فيتنام.

ورفع منتخبنا رصيده إلى 18 نقطة، مقابل 17 لفيتنام التي تأهلت أيضاً إلى الدور الحاسم، ونهائيات كأس آسيا.

وتابع منتخبنا عروضه القوية في إياب التصفيات منذ العودة، وحقق فوزه الرابع توالياً، لتكون رايته بيضاء في المرحلة الثانية من فترة عمل المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك الذي جعل «الأبيض» مهاب الجانب، وإن كان هناك ملاحظة على الدقائق الأخيرة عندما سجل منتخب فيتنام هدفين بعد تقدمنا 3-صفر.

خاض منتخبنا الوطني بلقاء شهد تغييرين في قائمته الأساسية، بعدما دفع المدرب باللاعب ماجد حسن في وسط الميدان بدلاً من خلفان مبارك، في الوقت الذي أشرك خليل إبراهيم بدلاً من كايو المصاب.

واعتمد المدرب فان مارفيك على علي خصيف في حراسة المرمى، والرباعي الدفاعي محمود خميس وبندر الأحبابي، ومعهما وليد عباس وشاهين عبدالرحمن.

أما في الوسط، فقد اعتمد على الثنائي علي سالمين وماجد حسن، بينما تواجد عبدالله رمضان كصانع للعب ومعه فابيو ليما يميناً، وخليل إبراهيم يساراً، بينما حافظ على تواجد علي مبخوت كرأس حربة.

سيطرة تامة

فرض منتخبنا سيطرة تامة على مستهل مجريات المباراة، وكان الأكثر رغبة وإصراراً على تحقيق الانتصار، وسيطر على وسط الميدان من خلال حُسن التحكم الذي تميز به ثلاثي الوسط، وإن عاب المنتخب اللمسة قبل الأخيرة التي لم تسهم في صنع الفرص الخطرة.

واحتاج منتخبنا الوطني إلى 20 دقيقة كاملة، حتى ينجح في صنع التهديد الأول، بعدما تلاعب لاعبونا بالمنافس من خلال كمّ من التمريرات التي وصلت إلى عبدالله رمضان الذي لمسها بذكاء إلى مبخوت الذي سددها مباشرة بين يدي الحارس الفيتنامي.

تعليمات وهدف

ولجأ الفريقان إلى «وقت مستقطع»، استفاد منه المدير الفني لمنتخبنا الهولندي فان مارفيك من أجل تعديل في مسؤوليات اللاعبين، ما أسهم في تحسين شكل الفريق سريعاً.

ومرر عبدالله رمضان كرة بالمقاس إلى علي سالمين المندفع من الخلف، ليتلقى كرة داخل المربع ويعالجها بتسديدة قوية سكنت الشباك ليمنح منتخبنا التقدم بهدف من دون مقابل مقابل.

وواصل عبدالله رمضان مسلسل التألق في موقعه كصانع للخطر، ليمرر كرة أمامية ضرب بها الدفاع الفيتنامي لينفرد على إثرها خليل إبراهيم بالحارس ويتعرض للعرقلة احتسبها الحكم ركلة جزاء انبرى لها علي مبخوت وترجمها بنجاح مسجلاً الهدف الثاني في المباراة، والهدف 11 له في التصفيات الحالية، كما رفع غلته إلى 76 هدفاً.

الشوط الثاني

وفي مستهل الشوط الثاني، كاد فابيو ليما أن ينجح في تسجيل الهدف الثالث، حين تلقى تمريرة داخل المربع، ليسددها أرضية مرت بجانب المرمى الفيتنامي، قبل أن يصنع المنافس أول تسديدة تهادت بين يدي علي خصيف من دون خطورة تذكر.

ومن هجمة سريعة، نجح بندر الأحبابي في عكس كرة بالمقاس، تطاول لها فابيو ليما برأسه لكن الحارس تدخل وتألق في إبعادها لتصل إلى محمود خميس الذي تابعها رأسية داخل المرمى مسجلاً الهدف الثالث لمنتخبنا في المباراة 3-صفر (50).

وقلص منتخب فيتنام الفارق بهدف نعيون في الدقيقة 85 ومين ترن في الدقيقة 90+3.