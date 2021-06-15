شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدينيو: «الأبيض» تطور ويقدم كرة مميزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أعلن رونالدينيو، نجم منتخب البرازيل السابق، عن مشاركته في معرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً»، الذي تنظمه شركة «بي بي» للخدمات الرياضية، برعاية الهيئة العامة للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي، ما بين 2 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ضمن احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي.

عقد مؤتمر صحفي في قاعة أبوظبي، بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور عبدالله مراد، المنسق العام للمعرض، حيث تم خلاله الكشف عن أن رونالدينيو سيعرض في الجناح المخصص لنجوم الرياضة العالمية في المعرض مسيرته في الملاعب العالمية، علاوة على قمصانه التي مثّل بها منتخب السامبا، ونادي برشلونة الإسباني.

ورحّب عبدالله مراد، بمشاركة رونالدينيو في المعرض، مؤكداً على أهمية وجوده بجانب النجوم العالميين في الحدث الرياضي الكبير الذي سيجذب أنظار العالم نحوه، علاوة على وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي ستتسابق من أجل تقديم وإلقاء الضوء على المعرض التاريخي.

من جهته، أكد رونالدينيو الفائز بكأس العالم 2002، والكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، إلى جانب العديد من الألقاب المحلية والقارية مع مختلف الفرق البرازيلية والأوروبية التي لعب لها، أهمية المعرض في إبراز تاريخ رياضة الإمارات خلال نصف قرن من الزمان، وأعتبر أن رياضة الإمارات متطورة بالدعم والاهتمام الحكومي بالرياضة الإماراتية والذي يقف وراء تطورها بشكل عام، كما اعتبر ان دبي وجهة مميزة تجذب أنظار الرياضيين حول العالم.

وفي ردّه على سؤال «الخليج الرياضي» بخصوص ما إذا كان يتابع كرة القدم الإماراتية ودوري الخليج العربي، قال رونالدينييو: «أستطيع القول إن كرة القدم الإماراتية قطعت شوطاً كبيراً في التطور، وأنا كلاعب كرة قدم لديّ شغف كبير بكرة القدم، وأتابع أحداثها وكل الدوريات حول العالم من خلال القنوات و«السوشيال ميديا»، وبالطبع وجودي في الإمارات وحصولي على الإقامة الذهبية فيها حالياً جعلني مهتماً بمتابعة نتائج منتخب الإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وهو يؤدي كرة قدم جيدة، وأتمنى له التوفيق في التأهل إلى المرحلة التالية، والكرة الآسيوية بوجه عام، تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة، وأصبحت نداً قوياً في مشاركتها في كأس العالم، وكأس العالم للأندية».

وعلق رونالدينيو على مستوى منتخب بلاده «السامبا» المشارك حالياً في بطولة «كوبا أمريكا» التي يحمل لقبها وتوقعاته له بقوله: «منتخب البرازيل الحالي متطور وقوي، وينتظر منه الكثير ومستواه الذي قدمه أمام منتخب فنزويلا وفوزه بثلاثة أهداف نظيفة في مستهل منافسات مجموعته الثانية بالدور الأول للبطولة يؤشر بوضوح إلى قوته، ومن المؤكد أنه سيدافع عن لقبه بكل قوة لأنه لا يريد التفريط فيه والإبقاء على وجوده على قمة الكرة في القارة».

اللاعب الأفضل

وفي ردّ رونالدينيو على سؤال يتعلق بمن الأفضل من بين ميسي ورونالدو، قال: الأفضلية في السنوات الأخيرة مثلت صراعاً يشغل العالم وانحصر بين رونالدو وميسي، لكن أنا شخصياً أرى أن ميسي هو الأفضل بما يقدمه من سحر ومتعة.

وعن الأفضل في التاريخ من بين ميسي ومارادونا وبيليه أضاف: «في كرة القدم كل لاعب لديه خصائص ومهارات تميزه وتضفي بصمته وأسلوبه وهؤلاء جميعاً ينطبق عليهم ذلك، فالمقارنة صعبة بالتأكيد لأنهم جميعاً يمثلون علامات ستبقى مضيئة في عالم كرة القدم».

نصائح مهمة

وقدم رونالدينيو نصائحه للاعبي الإمارات بقوله: «كرة القدم تحتاج من اللاعب إلى الالتزام التام بحضور التدريبات والشغف والشعور بأنه يلعب ليسعد الجمهور وليستمتع هو شخصياً باللعب، وخدمة فريقه الذي يدافع عن شعاره، خصوصاً عندما يكون القميص يحمل شعار منتخب بلاده، وهنا يتعلق الأمر بهدف أكبر وأسمى يخص الانتماء للأوطان».

وكشف النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني رونالدينيو عن أنه شرع بالفعل في تنفيذ تفكيره المستقبلي على صعيد الاستثمار من خلال إنشاء أكاديميته الخاصة لكرة القدم في دبي، مضيفاً: «حصولي على الإقامة الذهبية وأسلوب الحياة الرائع جعلني أخطط للإقامة في دبي مستقبلاً، والاستثمار في مجال أكاديميات كرة القدم، وقد سبقني في ذلك عدد من نجوم كرة القدم، وبدأت بدراسة كل التفاصيل الخاصة بمشروع الأكاديمية الذي أهدف منه لتقديم خبرتي في تكوين وبناء الصغار».