سموحة يكتسح بيراميدز بثلاثية نظيفة ويصعد للمركز الثالث فى الدوري في ليلة تألق أحمد عبدالقادر ومصطفى فتحي.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح فريق سموحة في تحقيق فوز كبير أمام نظيره بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

وتمكن أحمد عبد القادر لاعب سموحة في استغلال خطأ دفاعي لعلي جبر مدافع بيراميدز لينفرد بشريف اكرامي حارس مرمي الفريق ويتمكن من مرواغته واحراز الهدف الأول في الدقيقة 3 ، وقبل نهاية الشوط الأول عزز مصطفي فتحي تقدم الفريق السكندري بالهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة استغلها مصطفي فتحي لإحراز الهدف الثاني ، ويعود أحمد عبد القادر ليسجل هدف عالمي في الدقيقة 52 ليعزز فوز فريقه بثلاث أهداف.

وحاول بيراميدز للعودة إلي المباراة مع بداية الشوط الثاني، من خلال التغيرات التي أجراها الارجنتيني رودلفو أروابارينا بالدفع بعبد الله السعيد وإبراهيم عادل بدلاً من اسلام عيسي وإبراهيم حسن ، بالإضافة إلى خروج رمضان صبحي وعلي جبر في الدقيقة 60 والدفع بمحمد فاروق وأسامة جلال .

وحصل عبد الله بكري مدافع بيراميدز علي الكارت الأحمر في الدقيقة 79 بعد منع مهاجم سموحة من الانفراد بشريف اكرامي ، وتعاطف القائم مع بيراميدز ويحرم سموحة من الهدف الرابع بعد تسديدة قوية لمصطفي فتحي من ركلة حرة مباشرة ، وفي الدقيقة 86 منع شريف اكرامي تسجيل الهدف الرابع في فريقه بعد التصدي لانفراد لمصطفي فتحي .

وبهذه النتيجة يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

فيما تراجع بيراميدز إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.