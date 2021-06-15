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جدول ترتيب الدورى المصرى .. الزمالك يواصل الصدارة

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القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب الممتاز، عقب إقامة مباريتان ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى طلائع الجيش مع الإنتاج الحربى بينما أستضاف بيراميدز نظيرة سموحة . 

سموحة يكتسح بيراميدز بثلاثية نظيفة ويصعد للمركز الثالث فى الدوري .. فيديو

نجح  فريق سموحة في تحقيق فوز كبير أمام نظيره بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

سموحة يكتسح بيراميدز بثلاثية نظيفة ويصعد للمركز الثالث فى الدوري .. فيديو

طلائع الجيش يهزم الإنتاج الحربى 1/2

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 1/2  في المباراة التي جمعت  الفريقين على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

طلائع الجيش يهزم الإنتاج الحربى 1/2
جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز 

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يأتى فى المركز الثانى الاهلي برصيد 41 نقطة، وفى المركز الثالث سموحة برصيد 40 نقطة، وفى المركز الرابع المصرى البورسعيدى بنفس عدد النقاط . 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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