شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى .. الزمالك يواصل الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب إقامة مباريتان ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى طلائع الجيش مع الإنتاج الحربى بينما أستضاف بيراميدز نظيرة سموحة .

سموحة يكتسح بيراميدز بثلاثية نظيفة ويصعد للمركز الثالث فى الدوري .. فيديو

نجح فريق سموحة في تحقيق فوز كبير أمام نظيره بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز .

طلائع الجيش يهزم الإنتاج الحربى 1/2

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 1/2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يأتى فى المركز الثانى الاهلي برصيد 41 نقطة، وفى المركز الثالث سموحة برصيد 40 نقطة، وفى المركز الرابع المصرى البورسعيدى بنفس عدد النقاط .