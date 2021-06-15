شكرا لقرائتكم خبر عن تالين حاتم و5 لاعبات يتوجن بالميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية الثانية للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت اللاعبة تالين حاتم بالميدالية الذهبية ببطولة الجمهوريه الثانية للجمباز تحت 7 سنوات " مواليد 2014 "، التي أقيمت اليوم بنادي مدينة نصر، وينظمها الاتحاد المصري للجمباز، كما توجت بنفس الميدالية الذهبية اللاعبات زهراء شريف وفريدة الكومي واسيل انس وريماس احمد وحلا محمد.

وحصدت فراشات نادي لافي _ التابع لوزارة الشباب والرياضة_، الميداليات الذهبية بعد منافسة شرسة مع 80 لاعبة، وحصلن على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية كالتالي:

اللاعبة ( زهراء شريف ): المستوى الأول والميدالية الذهبية (وحصولها علي المركز الاول) وترتيب سادس

على مستوي البطوله.

اللاعبة (فريده الكومي ): المستوى الأول والميدالية الذهبية وترتيب سابع علي مستوي البطولة.

اللاعبة (اسيل انس يوسف): المستوى الأول والميدالية الذهبية وترتيب ثامن علي مستوي البطولة

اللاعبة (ريماس احمد ) :المستوى الأول والميدالية الذهبية وترتيب تاسع ع مستوي البطوله

اللاعبة ( تالين حاتم ) :المستوى الأول والميدالية الذهبية وترتيب عاشر علي مستوي البطولة.

اللاعبة ( حلا محمد ): المستوى الأول والميدالية الذهبية وترتيب الحادي عشر علي مستوي البطولة.

وحرصت الفراشات الذهبية الستة على تقديم الشكر للجهاز الفني والادارى للفريق بعد تحقيق هذا الإنجاز المشرف، كما وجهن شكرهن أيضا لأولياء الأمور نظرا للمجهود الكبير الذي يقومون به طوال الموسم ونفس الأمر لإدارة نادي لافي على دعمها للفرق الرياضية بالنادي.