شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كارتيرون يثير أزمة داخل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسى باتريس كارتيرون، فى إثارة أزمة داخل نادى الزمالك بسبب تدخله المفرط فى الصفقات المنتظرة خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بشكل أدى لظهور حالة استياء داخل النادى تجاه الوكيل.

وفوجئ مسئولو الزمالك بتحدث حازم فتوح مع أكثر من لاعب بلسان النادى والتأكيد على وجود رغبة فى ضمه، وأنه يتفاوض معهم بناء على رؤية المدير الفنى كارتيرون رغم عدم قيام الأخير بإخطار النادى برغبته فى ضم هذه الأسماء.

وقام حازم فتوح بالفعل بالحصول على توقيع محمد مجلى لاعب وسط المقاولون العرب، والتأكيد على أنه سينهى الصفقة مع كارتيرون والنادى فى أقرب وقت، ورغم الترحيب بإتمام الصفقة من مسئولى الزمالك لكن طريقة إدارة وكيل كارتيرون لملف الصفقات يثير غضب عارم داخل النادي.

كما قام حازم فتوح بفتح قنوات اتصال مع بعض اللاعبين الأفارقة والتفاوض معهم دون علم النادى الذى فوجئ بترديد أسماء هؤلاء اللاعبين دون الحديث مع المجلس حول وجود رغبة فى ضمهم من جانب المدير الفنى الفرنسي.